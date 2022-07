Asta înseamnă că nu s-ar introduce impozit progresiv, iar firmele nu ar fi supra-taxate. Pe de altă parte, de la anul vor exista modificări fiscale în anumite sectoare: câștigurile din jocurile de noroc vor fi taxate cu până la 40%, iar plafonul până la care pot fi vândute locuințe cu TVA redus va fi mai mic.

Potrivit unor surse guvernamentale, liberalii au închis subiectul impozitării progresive. Premierul Nicolae Ciucă ar fi garantat investitorilor că, în următorii trei ani, responsabilii nu vor renunța la cota unică și nici nu vor introduce o taxă de solidaritate prin care să fie supraimpozitate companiile.

Schimbări în imobiliare

Sunt însă schimbări importante pregătite pentru 2023 în imobiliare. Cota redusă de TVA de 5% în cazul tranzacțiilor cu locuințe ar urma să se aplice doar pentru cele care sunt de sub 120 de metri pătrați, cu o valoare mai mică de 600.000 de lei. Cele care vor depăși aceste limite vor avea TVA de 19%.

În prezent, cota redusă se referă la aceeași suprafață, dar la o valoare care ajunge până la 700.000 lei. În privința impozitelor locale pe locuințe, decizia este ca acestea să fie taxate în funcție de valoarea proprietății stabilită după grila notarială.

Citește și Impozite mai mari pentru românii cu mai multe de două locuințe sau două mașini. Ce alte taxe pregătește noul Cod Fiscal

Impozitarea câștigurilor din jocurile de noroc

Impozitarea câștigurilor din jocurile de noroc se va face în mai multe trepte. Pentru sumele sub 3.000 de lei, impozitul va fi de 10%, între 3.000 și 10.000 de lei, cota va fi de 20%, iar la peste 10.000 de lei, câștigul e taxat cu 40%.

E clar că bugetul de stat nu are suficiente surse dacă aceste modificări se cuplează cu digitalizarea și automatizarea proceselor ANAF care să ducă la colectare mai bună o să avem un câștig.

Guvernul trebuie să facă rost de fonduri suplimentare la buget ca să aibă suficienți bani pentru măsurile sociale asupra cărora există deja consens în Coaliție.

Din 2023 va creşte plafonul pentru care se acordă deduceri din salariul brut, de la 3.600 lei la 4.500 de lei.

Tinerii sub 26 de ani ar putea obține până la 15%, adică în jur de 380 de lei în plus. Familiile vor beneficia și ele de o măsura similară: 100 de lei în plus pentru fiecare copil înscris la creșă, grădiniță sau școală.

Social-democrații au cerut în coaliție supraimpozitarea pensiilor speciale dar și a bugetarilor care au venituri mai mari decât salariul președintelui, dar susțin că partenerii s-au opus. Liberalii spun că vor în acest sens o lege care să nu pice la Curtea Constituțională.

Ionuț Stroe, purtător de cuvânt PNL: „Rezolvarea acestei situații și eliminarea pensiilor speciale este parte a reformei sistemului de pensii asumat de statul român prin PNRR. Tot la capitolul impozite, cel specific afacerilor din domeniul HORECA ar fi de 1% din cifra de afaceri.”

Pe de altă parte, TVA-ul în domeniul ospitalității ar urma să crească de la 5% în prezent, la 9%, ceea ce va duce la note mai mari de plată la restaurant, cazare ori catering.

Și băuturile cu zahăr vor fi mai scumpe de anul viitor, potrivit guvernanților. În cazul lor, TVA-ul va crește de la 9% în prezent, la 19%. Iar țigările se vor scumpi chiar din august ca urmare a creșterii accizei.