Forțele de ordine au fost suplimentate, iar autostrăzile vor fi monitorizate, inclusiv din elicoptere.

Trafic aglomerat spre litoral și munte

Ieșirile din Capitală au început să se aglomereze după prânz. Ploaia nu i-a oprit pe cei dornici de distracție.

Șofer: „La mare, la mare... să ne plimbăm pe malul mării, chiar dacă plouă, să mâncăm ceva bun, să ne simțim bine.”

Reporter: „Nu vă încurcă vremea?”

Șofer: „Nu, absolut deloc.”

Reporter: „Ce destinație ați ales?”

Șofer: „Mamaia.”

Reporter: „Unde mergeți?”

Șofer: „La munte, la Slănic Moldova, de 1 Mai... era vacanța deja luată.”

Mobilizare amplă a autorităților în minivacanța de 1 Mai

Autoritățile s-au mobilizat pentru vacanța de 1 Mai.

Corespondent Știrile PRO TV: „În aceste zile, pe șosele vor fi numeroase puncte de control ale poliției, în special în zonele unde se pot crea blocaje. Cele mai multe filtre vor fi aici pe Autostrada A2, unde fluxul de turiști care se îndreaptă spre litoral este cel mai ridicat."

Peste tot în țară vor fi în misiune peste 9000 de polițiști. 1500 de agenți de la rutieră vor monitoriza șoselele cu 350 de aparate radar și mai multe elicoptere. Iar 3500 de agenți vor asigura controlul la frontieră.

Pentru a evita cozile, pe aplicația trafic online cei interesați pot verifica traficul din fiecare punct de frontieră. Șoferii sunt rugați să respecte regulile de circulație.

Controale stricte și sancțiuni în trafic

Octavian Dan, purtător de cuvânt IGPR: „Vom avea în dotare aparate etilotest și drugtest pentru testarea șoferilor. Orice abatere de la lege va fi sancționată."

Acolo unde vremea va fi mai prietenoasă și oamenii vor ieși totuși în natură, pompierii fac apel la responsabilitate. Pentru grătare făcute în locuri neautorizate, amenzile pot ajunge până la câteva mii de lei.