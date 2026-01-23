Cei cinci copii ai ei, cu vârste cuprinse între 2 şi 13 ani, se simt mai bine, dar au rămas în spital, pentru investigații suplimentare. Nici în cazul lor, analizele nu au identificat cauza îmbolnăvirii.

Femeia care a murit ieri, în urma unei intoxicații severe, cu o substanță necunoscută, își creștea singură cei cinci copii. Născuse nouă, dar unul a murit, iar ceilalţi trei au fost preluați de stat. Familia o ducea greu și deseori cei mici erau nevoiți să cerșească, după cum spun vecinii. Unii spun, în șoaptă, că familia ar fi fost otrăvită cu mâncarea primită.

Corespondent PROTV: „Casa în care trăiau copiii şi mama lor este sărăcăcioasă şi nu are încălzire. Criminaliștii au ridicat probe de aici şi le-au trimis la analiza pentru a stabili cu ce s-a intoxicat familia”.

Vecine: „Singura stă ca no cu cine cu copii. O zis că a luat pulpe şi cartofi prăjiţi. Atât. Aia a fost mâncarea ce o mâncat-o, din ce cauză nu ştiu.” (...)

„Înainte cu o zi chiar aici stătea pe bancă şi am impresia că lua şi mâncare de la cantină”

Familia se afla în atenția direcției de asistență socială din Făgăraș. Primea ajutor social, alocații pentru copii și burse sociale, atunci când cei mici ajungeau la școală. Asistenții spun că, anterior, mama și copiii au locuit în condiții mai bune. Nu știu de ce au rămas pe drumuri.

Ramona Frăgulea, asistent social: „A fost ajutată de o familie să locuiască până acum două luni, după care s-a mutat aici, unde a fost găsită decedată şi nu a anunţat că s-a mutat.”

Deocamdată, anchetatorii nu au comunicat cauza decesului femeii. Analizele făcute la spital, copiilor, nu au identificat substanța cu care s-au intoxicat. Medicii așteaptă acum rezultatele unor noi teste toxicologice făcute celor mici.





