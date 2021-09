Mirel Rădoi, după egalul de la Skopje: "Mi-ar fi plăcut să jucăm mai bine, să avem curaj"

Getty

Macedonia de Nord și România au remizat, miercuri, la Skopje, scor 0-0, într-un meci disputat în cadrul Grupei J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022.

"Aș fi vrut să câștigăm. Am avut două obiective, unul îndeplinit, de a ține 0-0 până în minutul 65-70, apoi să stăm mai sus, să fim mai agresivi în atacuri și să avem cât mai multe plecări din linia a doua, din păcate nu am făcut-o. Le mulțumesc băieților, nu am ce să le reproșez la nivel de concentrare. Totuși, în seara asta ne-am precipiat de câteva ori, Macedonia de Nord a avut mai mult inițiativa.

Am avut foarte multe momente când puteam juca mai simplu, am pierdut multe mingi ușoare, le dădeam singuri în aut sau nu le puteam proteja. Astea sunt lucruri greu de antrenat, dar îi înțeleg și pe jucători. Cred că au resimțit presiunea, și eu am făcut-o după acel 1-1 dintre Armenia și Liechtenstein. Era mult mai ușor pentru noi să fi câștigat Armenia, poate jocul nostru ar fi arătat altfel în anumite momente", a declarat, la PRO TV, imediat după meci, Mirel Rădoi.

"Mergem în continuare cu șanse reale pentru locul 2. Eu cred că tot va trebui să câștigăm cu Armenia acasă, atunci ar fi lucrurile mai clare. Nu pot spune că în momentul de față sunt nefericit că am terminat la egalitate, ci pentru că mi-ar fi plăcut să jucăm mai bine, să avem curaj. Rămân lucruri de reglat", a mai spus tehnicianul.

Întrebat dacă s-a gândit vreodată să renunțe la funcția de selecționer al echipei naționale, Mirel Rădoi a afirmat: "M-am săturat să tot răspund la aceeași întrebare. Atât timp cât sunt în fața dumneavoastră, înseamnă că sunt aici, că nu m-au afectat criticile, altfel îmi luam valiza și plecam acasă. Plângeam puțin în fața dumnevoastră și plecam acasă".