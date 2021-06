Mirel Rădoi, după Anglia - România 1-0: "Nu s-au așteptat să le punem atâtea probleme"

Echipa națională de fotbal a României a fost învinsă, duminică, scor 0-1, de reprezentativa Angliei, într-un meci amical disputat pe Riverside Stadium din Middlesbrough.

Golul a fost marcat de Rashford, din penalty, în minutul 68. Anglia a mai avut o lovitură de la 11 metri, însă Henderson a ratat. De asemenea, formația britanică a trimis mingea de două ori în bară.

La finalul partidei, selecționerul României, Mirel Rădoi, a declarat: "O partidă destul de intensă, echilibrată, am avut ocaziile noastre. Am încercat să ne facem jocul și am reușit la început. Sunt supărat că ajungem în fața porții, dar nu reușim să înscriem".

"Din păcate, avem limitele noastre. Eu cred că Anglia nu s-a așteptat să îi punem atâtea probleme. Mă bucur că am avut atât de multe ocazii în fața unui adversar puternic", a mai spus, la PRO X, tehnicianul român.