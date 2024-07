Ministrul Transporturilor: TAROM va trebui să despăgubească pasagerii ale căror zboruri au fost anulate

Declaraţia ministrului a venit după ce compania TAROM a anulat luni zeci de curse interne şi externe din cauza indisponibilităţii temporare a membrilor echipajului de zbor.

"Compania va trebui să găsească bani pentru că au tot dreptul cei care au pierdut cursele şi cei care au fost şi sunt în această situaţie să primească despăgubiri", a afirmat Grindeanu, luni seara, la Antena 3.

El a adăugat că şi-ar dori ca în seara aceasta să se închidă conflictul de la TAROM, să fie reluate zborurile şi să continue eventualele negocieri şi ar dori, dacă se poate, mai mult respect faţă de pasageri.

"Îmi doresc să se închidă cât de repede acest conflict. Preşedintele Consiliului de Administraţie este domnul Idolu, care a fost ani buni director la Aeroportul din Timişoara şi ştiu că inclusiv acum se află în negocieri cu piloţii, cei care sunt inapţi de zbor. Eu sper că în seara asta să se termine, aşa cum a început, şi îmi doresc să existe înţelegere în primul rând faţă de pasageri", a menţionat Grindeanu.

Potrivit ministrului, luni s-au declarat "inapţi de zbor" până la 30 de piloţi din aproape 150 de piloţi ai companiei, practic undeva la 20%, iar el a aflat despre această situaţie în cursul nopţii de duminică spre luni.

"Acesta este un punct în contractul colectiv de muncă semnat între managementul companiei şi piloţi şi au această posibilitate de a se declara inapţi de zbor. Nu ştiu dacă e o îmbolnăvire în masă în acest moment sau e o grevă. Eu cred că această tactică adoptată, cea de a se declara cu 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră înainte de a începe zborul inapţi de zbor, parte din echipaj, a dus de fapt la ceea ce s-a întâmplat azi pe aeroport. Şi am să explic, poate n-am fost foarte clar. Dacă o grevă în adevăratul sens al cuvântului este anunţată, oamenii nu mai vin în aeroport, trec de filtre, îşi predau bagajele, aşteaptă la poarta de îmbarcare şi cu 10 minute înainte sunt anunţaţi că acea cursă e anulată. Aici e această împingere la maxim, dacă vreţi, a acestei situaţii. (...) Eu vreau să spun că am aflat de această situaţie - eu şi alţi colegi de-ai mei - azi-noapte, la ora 1:30. De dimineaţă am constituit rapid la minister o echipă care să încerce să negocieze. Erau trei echipaje azi-noapte, la 1:30, cu zboruri undeva în Orientul Mijlociu, care şi-au declarat această stare de inapt de zbor, care e prevăzută, nu vreau să fiu înţeles greşit, şi pe parcursul zilei acest lucru s-a repetat", a explicat şeful de la Transporturi.

În opinia sa, modul în care au procedat piloţii de la TAROM nu a fost un mod corect de abordare.

"Au mai fost greve în ultimele luni şi la alte companii, dar lucrurile s-au desfăşurat într-un anumit scadenţar. Au venit acele cereri, s-a intrat în negocieri, s-au făcut aceste lucruri... nu peste noapte, vii, ceri...(...) şi, repet, cel mai rău este pentru oamenii care vin în aeroport, vor să meargă la tratament, vor să meargă în concedii, a fost această delegaţie NATO, care într-un final - eu am ţinut legătura cu ministrul Apărării de dimineaţă - şi s-a găsit acea variantă cu un avion special de la armată. În acest moment, salariul mediu al unui pilot la TAROM e în jur de 5.000 (de euro - n. r.). Sigur că dacă se încarcă la maxim şi sunt acele sporuri şi de noapte ajung şi la 6.000 - 6.500 de euro net, deci în mână, pe lună. E adevărat că e mai mic decât la alte companii. Vreau să înţelegeţi postura ministerului. Eu azi am încercat, împreună cu colegii mei din minister, să mediem acest dialog. M-aş fi aşteptat, când există revendicări de tipul creşterilor salariale cu 40% - astăzi s-a început cu 2.000, deci e creştere de 40% - să spui din timp 'Domnule, vrem să intrăm în aceste negocieri'. Eu eu îi încurajez pe cei din Consiliul de Administraţie şi inclusiv acum când vorbim se află în aceste negocieri cu parte din piloţi. Eu cred că sunt nişte paşi pe care trebuie să-i îndeplinim", a susţinut ministrul Transporturilor.

Potrivit acestuia, după aceste anulări de zboruri, pierderile sunt de 2 milioane de euro şi chiar peste, dacă pasagerii care au avut cursele anulate vor cere despăgubirile la care au dreptul.

Sorin Grindeanu a făcut referire şi la situaţia companiei, care înregistrează pierderi din 2008 şi care a primit un ajutor de la Comisia Europeană de 100 de milioane de euro.

"Cerinţa era să pui acel plan de restructurare în aplicare. Aţi spus foarte bine că de vreo 15 ani această companie a trecut de pe profit pe pierdere. În acest moment, situaţia economică (...) nu e una bună, dar s-a primit această gură de oxigen, această 100 de milioane de euro care vreau să meargă ţintit pentru a ajuta la această restructurare. O companie de mărimea TAROM care e pe profit, repet, companii similare din Europa au cam jumătate din numărul de angajaţi pe care îi are TAROM, cam 1.200. (...) Pot să vă spun că azi s-au făcut de către cei de la TAROM 10 angajări - piloţi noi, pentru că trebuie să-ţi asiguri această rezervă de piloţi. Şi vreau să mai spun o dată: eu înţeleg să ai revendicări, înţeleg că îţi doreşti să ai salarii mai bune şi un drept pe care poţi să-l negociezi cu cei care conduc această companie, dar înţeleg, totodată, să faci paşii în mod corect şi în respect faţă de pasageri. Faptul că adopţi această atitudine în care cu 10 minute înainte de zbor e pusă compania în situaţia de a anula acea cursă nu arată respect faţă de pasageri", a atras atenţia el.

Întrebat când se termină această criză, ministrul a răspuns: "Eu mi-aş dori să se termine în această seară prin negocieri, pentru că asta este calea corectă şi mi-aş dori de mâine să se reintre într-un program normal".

"Piloţii se află în acest moment în situaţia în care au aprobat un buget (...) cu un buget de salarii, cu un buget de investiţii, cu bugete împărţite pe tot felul de cheltuieli. Toate aceste negocieri trebuie să fie purtate cu cei care conduc şi cu Consiliul de Administraţie, astfel încât să poţi schimba. (...) Au mandat cei care sunt în Consiliul de Administraţie - eu am discutat un pic mai devreme cu preşedintele Consiliului de Administraţie şi i-am spus să încerce să găsească soluţii, fără să intru în amănunte, prin care să deblocăm această situaţie nefericită. Asta trebuia să se întâmple înainte de a se declara 28 de piloţi inapt de zbor", a adăugat acesta.

Grindeanu a precizat că el, din funcţia de ministru, nu va putea face schimbări în conducerea TAROM, ci Consiliul de Administraţie, ai cărui membri au fost selectaţi pe OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă.

"Nu eu, cei care sunt selectaţi prin 109 trebuie să ia deciziile corecte. (...) Noi (MTI - n. r.) suntem AGA, noi suntem Adunarea Generală a Acţionarilor. Selecţia pe 109 a dat un CA cu domnii pe care nu eu i-am selectat, ci o firmă, repet, care n-are legătură cu ministerul, a câştigat o licitaţie. (...) Dar, revenind, îmi doresc să se închidă cât de repede acest conflict. Eu sper că în seara asta să se termine, aşa cum a început", a adăugat el.

TAROM a înregistrat pierderi de aproximativ 2,5 milioane de euro, pe perioada protestului de luni al piloţilor, acesta fiind un semnal de alarmă împotriva condiţiilor actuale de muncă şi managementului deficitar din companie, potrivit unui comunicat al Sindicatului Piloţilor de Linie din România (SPLR).

"Astăzi, piloţii au tras un semnal puternic de alarmă, protestând împotriva condiţiilor actuale de muncă şi a managementului deficitar din companie. Această acţiune este un semnal de alarmă, având în vedere că numeroase aspecte critice, inclusiv cele legate de siguranţa pasagerilor, au fost ignorate prea mult timp. (...) Această întrerupere a activităţii, deşi necesară, este regretabilă pentru pasagerii noştri. Înţelegem inconvenienţele cauzate şi ne exprimăm regretul pentru disconfortul şi discontinuitatea pe care le resimt, acesta fiind şi unicul motiv pentru care demersurile noastre au apărut în al 12-lea ceas. Acţiunile noastre sunt motivate de dorinţa de a îmbunătăţi siguranţa şi calitatea serviciilor oferite, asigurând un mediu de lucru sigur şi demn pentru echipajul nostru", se spune în comunicatul remis Agerpres.

