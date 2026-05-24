Muzeele au pregătit expoziții speciale, demonstrații și momente artistice, iar la intrări s-au format cozi toată seara. Publicul s-a bucurat de lecții de istorie, opere de artă văzute în premieră, sau experiențe care le-au stârnit curiozitatea.

În Capitală au fost deschise cele mai multe muzee și instituții culturale din țară, aproape 50. La Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, pe lângă expoziția permanentă vizitatorii au putut să descopere lumea insectelor nocturne și a liliecilor. Iar la miezul nopții, atmosfera a fost completată de un concert cu muzică jazz și de film.

Expoziții grauite în 39 de județe

La Timișoara, un spectacol cu reptile organizat la cetatea din oraș i-a captivat pe cei prezenți.

După demonstrație, unii vizitatori au plecat convinși că și-ar dori un șarpe acasă. Seara s-a încheiat cu un spectacol de muzică și foc.

La Alba Iulia, turiștii și localnicii au avut parte de o lecție de istorie. În fața lor au evoluat personaje ca Regele Ferdinand, Regina Maria, Mihai Viteazul sau soldații romani din Legiunea a 13-a Gemina.

Nici la Cluj-Napoca nu au lipsit vizitatorii. La Muzeul de Artă, personalul a fost nevoit să restricționeze temporar accesul în unele încăperi, din cauza numărul mare de persoane.

La Iași, oamenii au stat la coadă ca să vadă expoziția dedicată lui Constantin Brancuși. Sculptura „Cap de copil", se află temporar la Iași.

Iar in Baia Mare, atracția principală a fost planetariul. Ediția din acest an a Noaptea Muzeelor a reunit peste 330 de muzee și instituții culturale din 39 de județe. În majoritatea locurilor accesul a fost gratuit.