Întrebată, la un post TV, dacă este mit sau realitate ideea că beţişoarele de urechi dăunează sănătăţii urechii, dr. Iuliana Paraschivescu, medic specialist ORL la Spitalul Euroclinic - Reţeaua Privată de Sănătate Regina Maria, a răspuns: "Sută la sută dăunează."

De ce nu trebuie introduse bețișoarele în ureche

"Nu este un mit, este o realitate, toate ghidurile ORL ne spun asta. Băţul de urechi dăunează pentru că urechea are un mecanism propriu de autocurăţare. Tot acel cerumen, prin mişcările capului şi ale mandibulei, este efectiv eliminat din ureche şi nu este necesar să curăţăm în interior. În momentul în care noi introducem băţul în ureche, împingem, practic, cerumenul foarte aproape de timpan şi creăm nişte straturi de cerumen. Aşa se formează dopul. Este imposibil să scoatem ceara din conduct cu beţişorul", a explicat medicul.

Complicaţiile folosirii beţişoarelor de urechi variază de la simple zgârieturi până la perforarea timpanului, afecţiune care se poate rezolva doar pe cale chirurgicală.

Iuliana Paraschivescu a precizat că beţişoarele pentru urechi pot fi folosite pentru igiena exterioară a urechii, acestea fiind inventate, de altfel, pentru curăţarea pavilionului urechii.