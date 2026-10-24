Victimele ar fi mai multe studente de la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde Toader predă drept civil din 2017. Șapte tinere l-ar fi reclamat, iar una dintre victime, care ar fi fost violată de două ori, a renunțat la facultate.

Procurorii au cerut și obținut arestarea lui Alexandru Toader pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală și tentativă la agresiune sexuală. Tatăl său, Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, l-a reprezentat ca avocat când a fost dus în fața instanței pentru mandatul de arestare.

Judecătorii au fost convinși de probele prezentate la dosar care arată că faptele sunt grave. Sunt mai multe victime după cele două de anul trecut care au depus plângere, așa că instanța a decis să îl trimită pe Alexandru Toader 30 de zile în arest. Acuzația de viol în formă continuată se pedepsește conform Codului Penal cu până la 13 ani de închisoare.

Primele plângeri de agresiune sexuală și viol au apărut anul trecut. Două studente au făcut atunci reclamație.

Victima: „Lumea știa despre el, studentele mai mari ne pregăteau și ne spuneau <vedeți, la cursul lui nu vă machiați, nu atrageți atenția, are aceste porniri, aveți grijă să nu picați examenul>".

Cele două au povestit anul trecut cum au fost abuzate chiar în incinta universității, după ce au picat examenul la Drept Civil.

Alexandru Toader, înainte de a viola o studentă: „Dacă faci un pic de sex e clar că emoțiile tale o să scadă”

Victima: „S-a apropiat, mi-a spus foarte clar că <pare că asta e soluția, ce tot faci terapie, dacă faci un pic de sex e clar că emoțiile tale o să scadă>. M-am panicat, acolo a avut loc contactul, am cedat psihic, mi-a zis <degeaba faci terapie, oricum nu reușești să înveți niciodată nimic>. S-a întâmplat atunci în facultate, era 7-8 seara, nu mai era nimeni în biroul dumnealui de la etajul trei. Înainte de toate interacțiunile sexuale nu purta verigheta".

Victima: „Mi-a zis <vino după mine>, am mers în biroul lui, am auzit cum a încuiat ușa. A făcut un comentariu <vezi că ți se vede breteaua de la sutien>, am zis că <nu, e vorba de maieu>, și m-a întrebat dacă port sutien de obicei. Și i-am zis că mi se pare o întrebare destul de indecentă”.

Procurorii îl acuză pe Ionuț Alexandru Toader c-ar fi profitat de vulnerabilitatea unei studente și de teama acesteia că nu va promova pentru a-i impune acte sexuale.

În referatul de arestare, anchetatorii notează că unul dintre actele sexuale s-ar fi petrecut în 2022 în biroul notarial al lui Toader, unde acesta ar fi invitat-o pe tânără.

Referatul procurorilor: „Toader Ionuț Alexandru s-a apropiat, a sărutat-o și i-a coborât pantalonii, fără să îi solicite acordul. A întreținut cu aceasta un raport sexual cu o durată mai mică de un minut".

Potrivit procurorilor, Alexandru Toader ar fi chemat-o pe victimă și la biroul său de la facultate, imediat după un test. După ce i-ar fi reproșat că nu învățase suficient, ar fi constrâns-o la un nou act sexual.

Una dintre studentele violate de Alexandru Toader a renunțat la facultate

Anchetatorii noteaza că:

„În acel moment, victima s-a simțit lipsită de orice putere și transformată într-un obiect sexual, repetarea actului confirmându-i convingerea că asemenea întâlniri urmau să continue cât timp se afla sub autoritatea academică a profesorului".

Anchetatorii spun că tânăra s-ar fi plâns prietenelor ei că nu are altă soluție decât să renunțe la facultate, ceea ce a și făcut.

Acum, conducerea universității a hotărât să îi suspende contractul lectorului Alexandru Toader. În paralel, se desfășoară o anchetă a Comisiei de Etică din cadrul universității.

Liviu Maha, rector UAIC: „Începând de luni dimineață, toate activitățile didactice pe care ar trebui să le desfășoare domnul Alexandru Toader vor fi preluate de alți colegi de la Facultatea de Drept”.

Contactați de Știrile ProTV, avocații lui Alexandru Toader nu și-au exprimat un punct de vedere. Nici victimele contactate de noi nu au dorit să comenteze situația. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 48 de ore.