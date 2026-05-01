Autocamionul era condus de un bărbat de 36 de ani, din Timişoara.

"În dimineaţa de 30 aprilie 2026, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Arad, cu sprijinul Biroului de Poliţie Autostrada A1 Deva-Nădlac, au depistat un autocamion, pe autostrada A1, în zona nodului care face legătura între DN 69/A şi autostradă. Din verificări a reieşit că autocamionul, condus de un bărbat de 36 de ani, din Timişoara, ar fi plecat din municipiul Arad. În remorcă, au fost descoperite 7.800.000 de ţigarete, de diferite mărci, susceptibile a proveni din contrabandă, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. (...) Valoarea estimativă a ţigaretelor este de aproximativ 5.500.000 de lei", se arată în comunicat.

Poliţiştii au indisponibilizat mijlocul de transport, iar şoferul a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.