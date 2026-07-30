Pentru acest an este prevăzută livrarea a 216 vehicule produse la Mediaş, potrivit News.ro.

"Primele vehicule blindate COBRA II produse în România au fost recepţionate de Ministerul Apărării Naţionale. Este un moment important pentru înzestrarea Armatei României şi pentru dezvoltarea bazei industriale şi tehnologice naţionale din domeniul apărării", a anunţat joi Ministerul Apărării Naţionale.

Conform instituţiei, obiectivul asumat de statele aliate la Summitul NATO de la Haga, din 2025, privind creşterea investiţiilor pentru apărare se reflectă inclusiv în consolidarea bazei industriale şi tehnologice de apărare.

"Acest fapt presupune nu doar livrarea unor echipamente moderne către Armata României, ci şi transfer tehnologic, know-how avansat, crearea unei capacităţi moderne de producţie pe teritoriul naţional şi generarea de locuri de muncă înalt calificate. Înzestrarea Armatei României înseamnă mai mult decât achiziţia de echipamente militare. Înseamnă investiţii care consolidează securitatea ţării, dezvoltă industria naţională de apărare şi contribuie la creşterea rezilienţei strategice a României", a mai transmis sursa citată.

Contractul multianual cu compania Otokar pentru furnizarea a 1.059 de autovehicule tactice blindate de tip uşor COBRA II, în 9 configuraţii - varianta de bază şi 8 tipuri de derivate -, în valoare de aproximativ 4,263 miliarde RON fără TVA (aproximativ 852 milioane de euro - fără TVA), a fost semnat la 27 noiembrie 2024, în urma procedurii de achiziţie derulate în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2022 privind programul de înzestrare "Autovehicule tactice blindate de tip uşor" - ATBTU.

Ministerul Apărării a precizat că până la data de 14 mai 2026 au fost recepţionate 276 de vehicule Cobra II. Acestea au fost livrate beneficiarilor în perioada 20 decembrie 2025 - 10 martie 2026.

De asemenea, producţia de serie a COBRA II la Mediaş a început în 2026, primele 12 vehicule fabricate în România fiind livrate Armatei în luna iulie. Pentru acest an este prevăzută livrarea a 216 vehicule produse la Mediaş, inclusiv în patru noi configuraţii, iar până la finalizarea contractului urmează să fie fabricate în România peste 780 de vehicule din totalul de 1.059 comandate.