Mâncarea nesănătoasă ne păcălește. Cum ne impactează sănătatea consumul de mezeluri

Ritmul de viață alert, stresul și neatenția ne fac pe mulți dintre noi să consumăm peste măsură alimente procesate. Pe termen lung, riscul de boli cardiace și diabet crește în ritm îngrijorător, ne atenționează specialiștii.

Potrivit Institutului Național de Statistică, românii mănâncă în medie două kilograme de mezeluri pe lună. A aflat cu surprindere și un cunoscut nutriționist din Statele Unite, invitat la o conferință de profil organizata la Iași.

Sylvia Klinger, nutriționist-dietetician din Statele Unite: „Când am venit prima dată în România și am intrat într-un supermarket au fost foarte surprinsă să văd că o mare parte din magazin era plin de carne procesată, cârnați, multe procesate, salam. Și asta are o corelație cu faptul că boala numărul 1 din România e cea de inimă. Exact ca în America. Le-am încercat, sunt foarte sărate și au multe grăsimi, și sunt foarte nocive pentru inimă, pentru organism.”

Nutriționiștii îi indeamnă pe oameni să fie cumpătați, pentru că aceste cantități mari de sare și grăsimi pot dăuna organismului pe termen lung. Însă, românii rezistă cu greu tentației. Iată care sunt cele trei alimente care nu le lipsesc din frigider.

Reporter: „Care sunt mezelurile pe care le luați cel mai des?

Femeie: Salamul cu siguranță. Cu siguranță nu e mai sănătos, dar e mai rapid dimineața.”

Femeie: „Salam de Sibiu pentru fete. Le fac sendviș. Nu e foarte sănătos dar nu sunt mari fani legume. Reporter: Încercați să le convingeți să mănânce?

Reporter: Da, prin propriul exemplu, dar nu reușesc"

Adina Rusu, președinte Colegiul teritorial al Dieteticienilor Iași: „La nivelul țării noastre, rata alimentației nesănătoase este peste media Uniunii Europene. Prin alimentația nesătătoasă, în acest document, se înțelege un consum redus de fructe și de legume și un consum ridicat de zahar și de sare. Alimentația modernă, bogată în alimente procesate, în foarte multe dulciuri și alimente de tip fast-food.”

Conform ultimului studiu realizat de Uniunea Europeană, în România alimentația nesănătoasă ar fi responsabilă pentru unul din patru decese.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 09-12-2023 19:20