Măicuțele din Timișeni-Șag au avut ajutoare de nădejde la vopsitul ouălor. S-au folosit foi de ceapă

Folosesc o metodă tradiţională, naturală, iar ouăle provin din curtea manăstirii. La final, câteva sute au fost așezate sub formă de cruce în fața icoanei Mântuitorului.

La mănăstirea Timișeni, măicuțele sunt ajutate și de credincioși să vopsească ouăle, după tradiţie, cu foi de ceapă.

„Cum am curățat pentru bucătărie, am păstrat și am pus mult. Se curăță câte zece kilograme, douăzeci, ca să fie mai multe. Cu sunt mai multe, cu atât ies mai colorate” explică o măicuță.

După ce au fost spălate cu grijă şi degresate, ouăle au fost puse la fiert în cazane mari, pe sobă, împreună cu foile de ceapă roşie.

Reporter: Le numărați?

Maica Gabriela: „Da 13,14, 30. După aia înod așa. Gata. Le băgăm în oală. Da, și le fierbem opt minute”

După ce au fost scoase din oală, ouălor li se dă luciul.

Maica Camelia: „Și luăm o cârpă și foarte puțin îmbibăm ulei. Ca să nu fie prea mult ulei.”

Reporter: De cât timp vii?

Beatrice: „De opt ani. Cu părinții”

De la ora opt dimineața, măicuţele trebăluiesc necontenit.

Maica Gabriela: „Merge repede. Avem ajutor. Astăzi, nu se face numa ouăle. Nu se lucrează nimic și la Biserică, atât.”

Mihaela Vânturiși: „Cu întreaga familie, soț, copii, venim cu toții. Ei de când s-au născut vin la Mănăstire și au prins drag de tradiție, și ajutăm măicuțele.”

Flavius Vâturiși, fiul: „Sunt făcute în coji de ceapă și arată frumos”

Reporter: Acasă cum le pregătiți?

Flavius Vâturiși, fiul: „La fel, facem cu coji de ceapă”

La final, cofrajele cu ouă roşii au fost scoase în fața mănăstirii, și așezate în formă de cruce, lângă icoana cu patimile lui Iisus Hristos.

Maica Stareță: „La noi, la Mânăstirea Timișeni, astăzi, în Vinerea Mare, vopsim ouă roșii. Este o tradiție a Mănăstirii, dar acestă tradiție a ouălor roșii este de două mii de ani. În ziua de astăzi a fost răstignit Isus Hristos pe Cruce.”

Acum, că totul e gata, măicuțele spun că așteaptă credincioșii să vină în număr mare, să ia lumină şi să se roage împreună, în noaptea de Înviere.

Dată publicare: 14-04-2023 17:06