Circulaţia tramvaiul pe linia 5 din Capitală a fost reluată, duminică, după doi ani, perioadă în care au fost făcute lucrări pe acest tronson. Potrivit primarului general, Ciprian Ciucu, este vorba de un traseu de 5 kilometri.

Lista traseelor modificate

Conform sursei citate, începând de luni, linia de tramvai 55 va funcţiona pe un traseu scurtat între "Piaţa Sf. Vineri" şi "Piaţa Iancului", pe Bd. Corneliu Coposu, Calea Călăraşi, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, cu întoarcere în rondul de la Piaţa Iancului.

De asemenea, linia 243 va funcţiona pe un traseu scurtat, între "Emil Racoviţă" şi "Bd. Lacul Tei", astfel: "Emil Racoviţă", Str. Emil Racoviţă, Str. Turnu Măgurele, Str. Sergent Ion Iriceanu, Şos. Vitan-Bârzeşti, Str. Iuliu Haţieganu, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chişinău, Str. Doamna Ghica, "Bd. Lacul Tei" şi retur.

În paralel, va fi înfiinţată linia de autobuz 290, care va asigura legătura între zonele Colentina şi Băneasa, pe traseul: terminal "Complex Băneasa", Str. Pană Buescu, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Bd. Aerogării, Str. Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu, Str. Barbu Văcărescu, Şos. Fabrica de Glucoză, Str. Gara Herăstrău, Bd. Dimitrie Pompeiu, Şos. Petricani, Str. Doamna Ghica, staţia "Şoseaua Colentina" şi retur.

Totodată, linia de autobuz 330 va funcţiona pe un traseu scurtat între "Parcul Teilor" şi staţia "Dristorului", astfel: "Parcul Teilor", Drumul Gura Făgetului, Str. Brăţării, Str. Liviu Rebreanu, Str. Câmpia Libertăţii, Str. Baba Novac, Rond Piaţa Baba Novac, Str. Dristorului, Bd. Camil Ressu, "Dristorului", cu întoarcere pe Bd. Camil Ressu, Piaţa Baba Novac, Str. Baba Novac, Str. Câmpia Libertăţii, Str. Liviu Rebreanu, Str. Brăţării, Drumul Gura Făgetului, "Parcul Teilor".

Similar, linia navetă de autobuz 605 va funcţiona pe un traseu scurtat între "Piaţa Sfânta Vineri" şi staţia "Şoseaua Ştefan cel Mare", astfel: "Piaţa Sf. Vineri", Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Calea Moşilor, Str. Paleologu, Str. Vasile Lascăr, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, "Şoseaua Ştefan cel Mare", cu întoarcere pe Str. Tunari, Şos. Ştefan cel Mare, Str. Viitorului, Bd. Dacia, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Str. Paleologu, Calea Moşilor, Str. Sf, Vineri, "Piaţa Sf. Vineri".

În sfârşit, linia navetă de autobuz 636 va fi suspendată.

Informaţii despre programele de circulaţie pot fi aflate pe platforma maps.mobi.ro, pe aplicaţia gratuită info.stb.ro sau pe site-ul operatorului de transport: stb.ro.