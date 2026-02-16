Programul este derulat prin intermediul MAE şi finanţat din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, având ca obiectiv dezvoltarea şi aprofundarea pe termen lung a relaţiilor bilaterale cu statele de provenienţă ale studenţilor, precum şi promovarea mai eficientă a instituţiilor de învăţământ superior din România la nivel internaţional.

Depunerea candidaturilor se realizează prin intermediul platformei online StudyInRomania, gestionată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), prin crearea unui cont individual.

Mai multe informaţii despre program - condiţiile de eligibilitate, nivelurile de studii acoperite şi documentele necesare - sunt disponibile atât pe platforma StudyInRomania, la adresa scholarships.studyinromania.gov.ro, cât şi pe site-ul MAE, la secţiunea Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE (www.mae.ro/node/10250).

Candidaţii interesaţi de programul de burse pentru anul universitar 2026-2027 pot accesa platforma online pentru depunerea dosarelor la adresa https://scholarships.studyinromania.gov.ro/.

Aplicaţiile individuale pot fi încărcate pe platformă în perioada 16 februarie - 31 martie, iar rezultatele selecţiei vor fi anunţate în jurul datei de 15 iulie.