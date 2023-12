Lucrările la înlocuirea țevilor de termoficare avansează greu în București. Sunt îngropate chiar și sub șinele de tramvai

Bucureștiul are un sistem de încălzire centralizată, vechi de peste 50 de ani, care a fost reparat pe bucăți. Sub pământ, în galerii, muncitorii încă lucrează la temperaturi greu de suportat.

În unele locuri, conductele de căldură și apă caldă nu au fost schimbate niciodată, iar asta face munca și mai grea. Sunt conducte vechi de peste 50 de ani, de care nu s-a atins nimeni din anii 70 încoace, de când a fost montată. Suportul de metal pe care era așezată s-a rupt, așa că țeava a căzut peste cea de apă.

„Munca de pe acest șantier e și mai dificilă pentru că locul se află sub șinele de tramvai” explică n muncitor.

Sorin Ciocotoiu, șef de echipă: „Cu temperaturile scăzute suntem obișnuiți, că de-o viață...vă dați seama. Dar proprietarii de apartamente au nevoie de căldură. Presupune o atenție foarte mare pentru că pe acest tronson galeria este foarte îngustă, și la cea mai mică neatenție există risc de accidentare, poate chiar de pierderi de vieți omenești”

Cristian Anton, directorul Companiei Energetica: „Șantierul a fost deschis pe 5 septembrie, este o lucrare extrem de dificilă și complexă. Discutăm de o lucrare de rețea de termoficare care este exact pe sub șina de tramvai. În multe locuri este extrem de îngust, conductele sunt plasate vertical, una deasupra celeilalte.”

Sunt primele lucrări serioase la sistemul de termoficare. Mai e nevoie, însă, de mult timp, pentru ca rețeaua de aproape o mie de kilometri de conducte să fie înlocuită. Pentru că sistemul este fragil, avariile apar mai mereu.

„În zona asta noi am fost norocoși, n-am avut probleme majore”

„Cu apa caldă au fost probleme, cu căldura nu, cel puțin la noi în zonă. Era timpul să facă o schimbare”, spun oamenii din zonă.

Nicușor Dan, primarul Capitalei: „Iarna asta o să fie mult mai bine în zona de vest a Bucureștiului, am terminat și lucrarea din Dezrobirii unde am avut ani de zile probleme. Din 89 până în 2020 s-au înlocuit undeva la 110-120 km. În acest mandat, 2021 - 28 de kilometri, 2022 - 32 de km, și anul ăsta, cum am zis, intre 45-40 de kilometri”.

210 kilometri de conductă vor fi schimbați cu fonduri europene, iar câteva zeci, cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, sau cu bani de la bugetul local.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 11-12-2023 20:36