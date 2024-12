Condiții mizere la Spitalul de Copii din Cluj. Mamele cu bebeluși bolnavi, alungate de gândaci și lucrările de renovare

Conducerea unității sanitare le răspunde că este vorba de o clădire de peste 100 de ani, în curs de renovare, și, mai mult, că „e nevoie și de colaborarea lor la întreținere".”

Iată cum arată un salon din Spitalul Pediatrie 1 din Cluj-Napoca, în care mamele cu nou-născuți vin să se facă bine: cădiță ruginită, gândaci, faianță și gresie sparte, mizerie și lucruri depozitate ca pe șantier. O femeie a cerut externarea după ce a stat 5 zile internată cu bebelușul de doar 2 luni, care suferea de laringită.

Alexandra Kassabachi: „Încă de la internare am fost îngrozită și șocată de condițiile spitalului: mobilă veche, lenjerie pătată, cădița din salon era ruginită, lipsă de apă caldă în salon. Am cerut externarea când am văzut un gândac în cădița de lângă pat. Medicul de gardă nu a înțeles motivul și a explicat că și în apartamente există gândaci.”

Reacția conducerii spitalului

Daniela Drăghici, purtătoarea de cuvânt a Spitalului de Copii Cluj-Napoca: „Sunt clădiri vechi de mai bine de 100 de ani, în care se face dezinsecție periodică. Există un plan de renovare care se desfășoară și pe parcursul anului viitor. Întreținerea o face personalul medical, dar avem nevoie și de colaborarea mamelor în acest sens.”

În aceeași unitate medicală, în toamnă, doi bebeluși de 3 și 7 luni au murit infectați cu stafilococ auriu, luat din spital. Părinții au depus plângere penală, iar în aceste cazuri au fost deschise dosare pentru ucidere din culpă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: