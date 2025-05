Lucrările la Autostrada Moldovei au lăsat fără apă un oraș cu zeci de mii de locuitori. Viceprimar: „Rezervele s-au epuizat”

Acum, locuitorii primesc apă îmbuteliată, în rații, până când problema va fi rezolvată.

De câteva zile, 30.000 de oameni primesc zilnic câte 2 litri de apă îmbuteliată, pentru că rețeaua nu mai funcționează.

Localnică: „Am 5 operații, nu am voie să car. Să găsească soluții...”

Claudiu Bodoașcă, viceprimar Pașcani: „Rezervele pe care oamenii și le-au făcut s-au epuizat și dimineață am convocat comitetul local de situații de urgență. E normal că oamenii se fie revoltați și eu stau la bloc și trec prin aceeași situație”.

Însă nu numai locuințele sunt afectate, ci și unitățile sanitare sau de învățământ. În acest caz, autoritățile locale au pus la dispoziție rezervoare cu apă menajeră.

Delia Molocea-Bucovanu, purtător de cuvânt al spitalului: „L-am transportat cu mașină spitalului, în cutii sterile, astfel încât să nu avem lipsuri de intrat la operații.”

Apa a fost oprită miercuri dimineață, inițial voit, pentru ca firma contractată de constructorul autostrăzii 7 să poată lucra la devierea unui tronson al conductei principale. Lucrarea s-a terminat a doua zi, însă...

Răzvan Manolache, purtător de cuvînt Apavital Iași: „La repunerea în funcțiune s-a constatat apariția unor pierderi de apă la îmbinările conductei de aducțiune relocate. Constructorul a fost anunțat și a intervenit din nou, pentru a remedia această defecțiune”.

Reprezentanții firmei executante spun că de vină ar fi țeava veche, fiindcă cedează la îmbinarea cu cea nouă.

Dan Croitoru, reprezentantul firmei: „Prima dată am pus-o, s-a demufat. A două oară am pus, s-a demufat din nou. Am făcut probe, când am dat drumul la apă în ziua respectivă a funcționat de la 10 la 3”.

Furnizorul de apă speră ca rețeaua să înceapă să funcționeze astăzi.

