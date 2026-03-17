„În urmă cu câteva minute, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea un mesaj RO-Alert prin sunt informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian în urma identificării de către structurile cu rol de apărare şi monitorizare a graniţelor României din cadrul Ministerului Apărării Naţionale”, anunţă, marţi seară, ISU Tulcea.

Mesajul RO-Alert are scopul de a informa populaţia din zona de interes şi de a transmite măsuri de siguranţă şi adăpostire în cazul în care situaţia o impune, potrivit instituţiei citate.

„Reamintim faptul că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federaţiei Ruse ci obiective de pe teritoriul ucrainean aflate pe malul stâng al Dunării şi al Braţului Chilia Veche. Rugăm populaţia să adopte un comportament responsabil, să urmeze recomandările transmise de autorităţi, să se informeze din surse oficiale şi verificate, să nu intre în panică şi să ceară ajutorul la numărul unic de urgenţă 112 în cazul în care situaţia o impune”, a mai transmis ISU Tulcea.

Şi noaptea trecută a fost transmis mesaj de avertizare populaţiei din judeţul Tulcea şi s-a raportat chiar că ar fi căzut elemente de dronă pe teritoriul naţional, dar, până la ora transmiterii acestei ştiri, nu s-a depistat zona de impact.

Reacția MApN

Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat, în seara zilei de 17 martie, semnalele unei drone în proximitatea spațiului aerian național, în nordul județului Tulcea.

„Ținta a fost semnalată la aproximativ 20 km nord de Vâlcove. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, la ora 19.17, un mesaj RO-Alert pentru informarea populației din zona de nord a județului Tulcea. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, la ora 19.22. Sistemele de apărare aeriană sunt în alertă și sunt pregătite să intervină, în funcție de evoluția situației”, a transmis ministerul.