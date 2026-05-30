Parchetul General a preluat ancheta și a deschis un dosar penal pentru distrugere și tentativă de omor calificat. Femeia de 52 de ani și fiul ei de 14 ani, care au fost răniți în timp ce apartamentul lor a luat foc când drona a explodat, au fost vizitați la spital de președintele Nicușor Dan.

Locatarii blocului din Galați avariat de drona rusească pot reveni treptat în apartamente să își mai ia din lucruri. Este vorba despre oamenii din scara afectată, 70 de persoane. Deocamdată pot intra doar supravegheat, să își ia din lucruri. Specialiștii au stabilit că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată, însă apartamentul lovit de drona care a luat foc va fi expertizat separat. Blocul este în continuare deconectat de la gaze și curent electric.

Pentru cei care nu se pot întoarce încă acasă, autoritățile locale au pregătit soluții de cazare temporară.

Între timp, Guvernul a aprobat ajutoare financiare de urgență pentru familiile afectate. Proprietarii locuințelor avariate vor primi între 10.000 și 25.000 de lei, în funcție de amploarea pagubelor.

După ședința CSAT, președintele Nicușor Dan a plecat spre Galați, unde le-a vizitat pe cele două persoane rănite în explozie — un adolescent de 14 ani și mama sa — apoi a mers în apartamentul devastat de drona rușilor.