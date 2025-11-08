Livrarea gazelor a fost sistată într-un bloc din Sectorul 5 din cauza unei defecțiuni. Peste 100 de consumatori sunt afectați

08-11-2025 | 12:00
gaze

Livrarea gazelor naturale într-un bloc de locuinţe situat pe strada Năsăud, în sectorul 5 al Capitalei, a fost sistată, de vineri seară, din cauza unei defecţiuni la instalaţia de alimentare.

Ioana Andreescu

Peste 100 de consumatori au rămas nealimentaţi în urma deciziei operatorului Distrigaz de a opri furnizarea gazelor până la remedierea defecţiunii.

Distrigaz Sud Reţele anunţă că, începând de vineri seară, de la ora 22:11, a sistat temporar alimentarea cu gaze naturale a instalaţiei care alimentează un bloc situat pe strada Năsăud din Sectorul 5 al Capitalei. Afectat este imobilul de la numărul 77, bloc 2, scara D.

„Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute, sunt afectaţi 102 clienţi casnici şi non-casnici, alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare. Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecţiunilor instalaţiei de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele”, se arată într-un comunicat dat publicităţii sâmbătă de companie.

Distrigaz precizează că, potrivit actelor normative în vigoare, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi, aceştia trebuie să încheie contract cu un operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, după care să transmită către Distrigaz Sud Reţele documentele justificative întocmite de către respectivul operator economic.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, recomandă oficialii Distrigaz Sud Reţele.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

