Bolizii au fost sechestrați de procurorii DIICOT, într-o amplă anchetă de crimă organizată. Suspectul care le deținea a fost de acord cu valorificarea lor.

Printre autoturismele scoase la licitație se regăsesc atât vehicule de lux, cât și autoturisme destinate utilizării curente. Unele dintre acestea au un rulaj redus, comparabil cu cel al unor autoturisme noi.

Prețurile de evaluare ale autoturismelor au fost stabilite de către un expert independent – autorizat ANEVAR, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare.

La licitații pot participa atât persoane fizice, cât și persoane juridice. Acestea se desfășoară exclusiv pe platforma online a ANABI.

Calendarul licitațiilor, descrierea tehnică a fiecărui autoturism, fotografiile bunurilor, precum și condițiile de participare sunt disponibile pe platforma de licitații a Agenției: https://anabi.just.ro/licitatiionline/