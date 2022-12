Legumele și rădăcinoasele românești, tot mai căutate. Statul îi ajută cu bani pe fermierii care vor să le cultive

Acum, statul încurajează și ajută cu bani fermierii să cultive roșii, ardei sau verdețuri în spații acoperite. Cele mai căutate sunt rădăcinoasele. Păstârnacul, morcovii ori țelina dau gust ciorbelor, piftiei, dar și delicioasei salate boeuf după care tânjim deja.

Dintre toate legumele pe care un agricultor de lângă București le are în solarii, rădăcinoasele sunt printre cele mai cerute în această perioadă. Toate sunt crescute ecologic, iar recoltele sunt bune pentru că acest tip de culturi, nu sunt pretențioase.

Spre deosebire de alte legume, morcovul, păstârnacul ori țelina cresc lent și pot fi culese o singură dată într-un sezon.

Marin Dumbravă, agricultor: „Dezvoltarea lor e de 5, 6 luni, 7 luni poate, până ajung ele la maturitate, să le poți recolta. Ele se înființează prin răsad și se însămânțează la sfârșitul lui februarie, martie și le recoltezi prin septembrie, octombrie.”

Potrivit Institutului Național de Statistică, un român mănâncă într-un an 14 kilograme de rădăcinoase. În principal morcovi, care sunt nelipsiți din multe rețete - de la ciorbe, tocănițe și până la supe cremă ori piureuri pentru bebeluși, dar și în sucuri, recomandate de medici. Vestea bună este că ne producem singuri mare parte din morcovii pe care îi consumăm, iar recolta este în ușoară creștere în ultimii ani - aproximativ 200 de mii de tone pe an. Un avantaj este și faptul că rădăcinoasele pot fi păstrate în depozite controlate chiar și un an după recoltare.

Consumul de rădăcinoase crește mai ales în această perioadă. Pe lângă ciorbe și piftie, mulți caută morcovi ori țelină pentru salată de boeuf. În piață, mai toate tarabele au rădăcinoase. Deși în sezonul rece, mulți preferă să le cumpere din supermarketuri, de teamă să nu fie înghețate.

Femeie: „Proapete trebuie să fie. Punem morcov, punem țelină, cartofi. Să fie mai copt, mai roșu, să miroasă mai calumea.”

Femeie: „Este foarte bună. Cea mai bună. Mâncarea de la mama este cea mai bună. Mâncarea făcută acasă e foarte bună. Știi ce pui în ea, știe cât să fiarbă.”

Însă nu toți au răbdare și timp să pregătească salata de boeuf, așa că o iau gata făcută. Au și noroc pentru că se găsește în tot mai multe locuri de cumpărat.

Într-o băcănie, salata de boeuf este unul dintre produsele care se vând cel mai repede. În jur de 200 de porții sunt cumpărate într-o lună de aici. Salata este produsă undeva în Harghita, vine în porții de 300 de grame, în variantă normală sau de post.

Client: „Am mâncat cu plăcere. Că atunci când nu muncești sau știi ce muncă e în spate, apreciezi mai mult. Dar în general o facem acasă, face parte din tradiția Crăciunului.”

Din fericire, multe din legumele care dau un gust atât de bun mâncării și pe care eram obișnuiți să le găsim numai în anumite perioade din an, pot fi cumpărate oricând. Fermierii care le cultivă în solarii sunt sprijiniți de stat. De altfel, oficialii din Ministerul Agriculturii au suplimentat cu 68 de milioane de euro ajutorul pentru legumele cultivate în spații protejate.

