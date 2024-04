Guvernul lansează spotul „Legea Anastasia”. Cum arată videoclipul campaniei de conștientizare | VIDEO

„Difuzarea acestui videoclip face parte din campania națională inițiată anul trecut de inițiatorul #LegiiAnastasia, senatorul Robert Cazanciuc. Ministerul Afacerilor Interne și Consiliul Național al Audiovizualului au o contribuție substanțială la derularea campaniei de conștientizare a pericolelor provocate de cei care urcă la volan sub influența alcoolului, a substanțelor interzise sau fără permis de conducere și ucid oameni”, se arată pe pagina de Facebook a Guvernului.

Videoclipul a fost realizat de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România.

Ce prevede „Legea Anastasia”

„Legea Anastasia” a fost promulgată în iulie 2023 și prevede ca şoferii care se urcă băuţi la volan şi fără permis de conducere să ajungă direct la închisoare. Legea a fost denumită astfel în memoria fetiţei de patru ani care a fost ucisă, pe 1 iunie, în faţa casei.

Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea art. 91 alin. (3) din Legea nr. 286/2009, astfel încât să nu poată fi dispusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru infracţiunea de ucidere din culpă, dacă aceasta a fost săvârşită ca urmare a conducerii unui vehicul fără permis de conducere sau a conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

