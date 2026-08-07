Evaluarea vine la numai o săptămână după ce o altă agenție de renume, Fitch, a decis să ne păstreze în categoria statelor recomandate investițiilor, dar am fost la un pas să pierdem acest statut.

Corespondent PROTV: „Mai sunt doar câteva ore până când vom afla decizia agenției Moody's privind ratingul nostru de țară. Este încă un test de încredere pentru economie, iar miza este uriașă. O eventuală retrogradare ar însemna un șir de probleme – împrumuturi mai scumpe pentru stat, apoi costuri mai mari de finanțare pentru firme și populație, dar și un interes mai redus din partea investitorilor. Practic, în acest scenariu, nu am mai fi recomandați investitorilor, ca multe țări africane ori ca Ucraina, aflată în război. Acum o săptămână, România a trecut printr-un test similar. Agenția Fitch a menținut ratingul nostru actual, dar a transmis că riscurile rămân ridicate și că o retrogradare este posibilă dacă finanțele se înrăutățesc. Cântăresc foarte mult în decizie stabilitatea politică, pe care, iată, nu o avem de câteva luni bune, dar și perspectivele – cum ne afectează actuala criză energetică și cum vom încheia PNRR, cu câte miliarde de euro atrase și câte pierdute. De aceea, decizia Moody's, spun economiștii noștri, este una pe muchie de cuțit.”