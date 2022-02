Imagini emoționante la Isaccea, unde ajung refugiați din Ucraina. „Am lăsat casa, părinți, frați, surori”

În tot acest timp continuă să sosească refugiați la Isaccea, județul Tulcea.

Sunt oameni care au lăsat totul în urmă și vor să trăiască într-un loc unde viețile lor nu sunt amenințate și unde nu se aud explozii sau focuri de armă. Într-un mesaj pe Twitter, președintele Zelenski mulțumește României pentru sprijin și „pentru contribuția semnificativă la capacitățile de apărare ale Ucrainei".

Cu fața lipită pe geamul autocarului, o copilă din Odessa găsește puterea curată a speranței. Le arată tututor semnul Victoriei, apoi cade pe gânduri, mai ales că este într-o țară străină.

O mamă însărcinată în șase luni, tot din Odesa, povestește că familia tocmai reușise să-și cumpere o casă, iar soțul ei este în străinătate.

Refugiată: „Nu întelege copilul în ce vreme s-a născut pentru că este foarte mic și am hotărât să-mi las țara pentru că soțul meu nu se află în Ucraina și nu îmi este frică de împușcături, dar mă găndesc că nu o să ne mai revedem.”

Refugiat: „Tot am lăsat acolo. Tot am lăsat acasă! Am lăsat casa, am lăsat părinți, am lăsat frați, am lăsat surori. Chiar dacă nouă ne-a fost frig sufletul lor ne-a încălzit. Vă mulțumim frumos și vă dorim sănătate.”

Pe o vreme în care îngheață chiar și ceaiurile pregătite de voluntarii veniți la Isaccea, oamenii se adăpostesc puțin la căldură, apoi fie rămân la noi sau pleacă la rude în străînătate.

Andrei Ene, poliția de frontieră: „Sunt cetățeni care intră folosind pașaportul, alte persoane care nu au acest document, doar cărți de identitate sau își declară o identitate solicitând o formă de protecție a statului român.”

Peste șase mii de refugiați au intrat în ultimele patru zile doar prin vama Isaccea de la Tulcea.