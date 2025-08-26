La cea mai săracă primărie din București, sporurile cresc exploziv. Iar primarul îl ia pe cel mai mare

26-08-2025 | 09:50
primarie
Dintre toate cele 7 primării din București, cea a Sectorului 5 are cele mai mici salarii. În schimb, în instituție a crescut vertiginos cheltuiala cu sporurile, în ultimii ani, potrivit informațiilor comunicate la solicitarea Spotmedia.ro.

Sabrina Saghin

Unul dintre sporuri – adică acela de condiții periculoase de muncă – a fost introdus după ce statul începuse deja să discute reducerile de cheltuieli.

Iar cel mai mare spor este încasat chiar de primarului Sectorului 5, Vlad Piedone: puțin peste 6.300 de lei net, lunar.

