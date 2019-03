Ce a făcut Kovesi înainte de audierile din Parlamentul European: ”M-au întâmpinat”

Europa FM

Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a fost invitata Andreei Esca la Europa FM.

Sinteza declarațiilor:

- Bunicii m-au învățat să mă rog. Cred în Dumnezeu, merg la biserică. Înainte de audierea din PE am fost la biserică în Brugges. Am fost impresionată că erau foarte mulți copii. M-au întâmpinat. Am stat la slujbă. Iar la final, cineva gătise sarmale și cozonac. M-au impresionat.

- De aceea mi-am depus această candidatură - să-mi fac meseria, familia m-a încurajat.

Despre audierile din Parlamentul European

- Pe măsură în care treceam de o etapă primeam un mail. Avem de învățat, primeam feedback. A fost un interviu cu acea comisie tehnică, a fost foarte interesant, pentru că m-am prezentat în față comisiei. Mi-au explicat regulile - după care au spus că pregătesc 10 întrebări pentru fiecare, la sfârșit au spus că sunt întrebări.

- Le-am spus că uneori sunt încăpățânată. Nu mi-a fost frică, am avut emoții, am vorbit în engleză, nu vorbesc o engleză de Oxford, dar vorbesc corect gramatical - ce a fost ușor a fost faotul că te adresai unor oameni cu aceeași experiență - nu trebuia să le explici anumite detalii - știam că vor fi detalii tehnice

- Important a fost să nu pierd timp cu traducerea și să-mi susțin ideile.

- Când intri în sală toți știu că ești din România, nu zic că suntem un sistem perfect, dar s-au făcut lucruri bune, am primit multe încurajări, oameni care aveau așteptări și m-au susținut.

- am văzut bstiri false că a fost o echa secretă, această a fost echipa, oameni care m-au susținut

- Nu am avut așteptpri, nu am cerut Guvernului să mă susțină - am spus dacă sunt lucruri negative va rog să mă întrebați, asta a fost o procedura transparență, să dai ocazia celui incriminat să vorbească.

- Este clar că toată această chestiune cu dosarul penal, o altă coincidență, după, ce m-am întors, am primit citație pe 7 martie, de ce nu am fost citată în 6? Este important de spus că ce ținea de mine am făcut, acum e o decizie politică, contribuția mea în acest moment s-a oprit.

- Dacă nu sunt aleasă o să-mi continui drumul - sunt procuror și îmi place, nu se termină viață cu o funcție - o să analizez opțiunile după aceea.

- Sunt fan Vama Veche și Tudor Chirilă, ”Nu ne mai trageți pe dreapta”, când eram la Bruxelles, înainte de audieri chiar piesa asta am ascultat-o. Înainte de interviu am ascultat-o, e o energie pozitivă.

- Au fost destule, și amenințări. Toată lumea știe de acel caz cu Black Cube. Beneficiez de pază de la SPP, sunt profesioniști, nu aș avea motive să mă tem.

Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a obţinut săptămâna aceasta cele mai multe voturi în Comisiile LIBE şi CONT din Parlamentul European, după audierile pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Parchetului European.

Propunerea rezultată din votul Comisiei LIBE şi din recomandarea Comisiei CONT va fi trimisă Conferinţei Preşedinţilor (preşedinţii PE şi liderii grupurilor politice). Ei vor decide paşii de urmat pe 7 martie, înaintea negocierilor cu Consiliul.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer