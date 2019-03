Ce spune Kovesi despre echipa sa ”super secretă”: ”Foarte mulți oameni, inclusiv pe stradă”

Agerpres

Laura Codruța Kovesi a declarat în primul interviu acordat după audierile din Parlamentul European că nu a avut nicio echipă secretă care să o ajute, așa cum s-a speculat de către unele publicații.

Invitată la Europa FM, în emisiunea Andreei Esca, fostul șef al DNA a spus că, de fapt, echipa sa a fost reprezentată de oamenii care au susținut-o și au încurajat-o până acum să continue lupta cu corupția.

Codruța Kovesi: ”Atunci când ești într-o astfel de competiție cu colegi din alte țări, ții cumva să arăți că reprezinți niște oameni profesioniști, onești, curajoși și cumva este totuși o presiune în plus. Pe lângă asta este și faptul că am primit multe încurajări. Foarte mulți oameni, inclusiv pe stradă sau prin telefon sau în alte feluri, prin petiții, erau foarte mulți oameni care aveau așteptări și care m-au susținut de fapt .

Am tot auzit știri false că a fost o super echipă secretă. Aceasta a fost echipa. Toți oamenii care mai speră în justiție și care au transmis un gând bun, au încercat să încurajeze.”

De asemenea, Kovesi spune că nu a avut nicio așteptare de la Guvernul României.

Andreea Esca: Cât de dureros este să vezi că te susțin toți acești oameni, dar nu te susține Guvernul țării tale?

Codruța Kovesi: ”N-am avut așteptări. Eu n-am cerut sprijinul Guvernului, nici nu m-am așteptat să mă susțină. Mă așteptam la o campanie negativă împotriva mea, dar am apreciat foarte mult că am avut posibioitatea în Parlamentul European să lămuresc anumite lucruri. Și am spus, dacă sunt lucruri negative pe care le-ați auzit vă rog să mă întrebați, este momentul să le lămurim. Asta mi s-a părut că este o procedură onestă și transparentă: să-i dai și celui care este acuzat că a făcut lucruri negative posibilitatea de a le lămuri cât mai corect.”

În această săptămână, Laura Codruţa Kovesi a fost audiată de comisiile CONT şi LIBE din Parlamentul European pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef european.

Ea s-a clasat pe prima poziţie între candidaţi după votul dat separat de ambele comisii.

