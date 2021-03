Jurnalista Liana Alexandru, infectată cu tulpina sud-africană. „Zile întregi nu m-am dat jos din pat”

Tulpina sud-africană a coronavirusului a ajuns şi în România. Mutaţia a fost deja identificată la două persoane, o femeie din Capitală şi un bărbat, cetățean turc din Argeş, amândoi fără istoric de călătorie în străinătate.

Adică nu ştiu de unde s-au infectat cu această formă a virusului. Probele au fost analizate într-un laborator privat din Bucureşti, care a anunţat şi alte 72 de cazuri noi de tulpină britanică. Specialiştii spun că noua tulpina a virusului, prezent în 50 de tari din lume este la fel de contagioasă ca cea britanică. Din păcate, în ultimele 24 de ore, numărul infectărilor a crescut la peste 4.300 în ultimele 24 de ore şi 101 decese.

Jurnalista Liana Alexandru a fost diagnosticată cu varianta sud-africană a coronavirusului. Femeia povesteşte că ea şi fetiţa de 8 ani au fost confirmate cu SARS-COV-2 pe 20 februarie, la aproape 2 săptămâni după soţul ei.

Vineri dimineaţă un inspector al Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti a anunţat-o că proba ei a fost secvențiată într-un laborator privat de analize şi rezultatele au arătat că e vorba de tulpina sud-africană.

Pe o reţea de socializare. Liana Alexandru a povestit cum s-a simţit în perioada în care a fost bolnavă: „Am stat în total o lună pe calendar închisă-n casă. Copilul a fost bine. Dar eu am avut febră, frisoane, dureri în gât, dureri de stomac, de organe interne, de oase, de dinți, de ochi, mi-am pierdut mirosul și am trăit stări de epuizare pe care nu le pot compara cu nimic. Zile întregi nu m-am dat jos din pat, scufundată în agonie și gândindu-mă că, dacă acesta e finalul, atunci nu i te poți opune.”

Ironia face că Liana Alexandru, care a lucrat ca voluntar la Direcţia de sănătate publică, tocmai pentru a ajuta în lupta cu pandemia, a trecut printr un episod similar cu al altor infectaţi. A primit un rezultat COVID greşit.

„A doua zi pe seară a venit un rezultat. Am primit un email de la o adresă medicală, am deschis și am citit mare în buletinul de analize: POZITIV. În stânga, erau un nume de bărbat și un cod numeric al unui cetățean născut în anii '50”, spune Liana.

Acum, întreaga familie este bine, iar cei de la DSP vor relua ancheta epidemiologică. Trebuie să stabiliească dacă soţul Lianei a avut aceeaşi tulpină a virusului şi de unde a luat-o.

Cea de-a doua persoană identificată cu tulpina sud-africană în România este un bărbat de origine turcă din Argeş. Acesta şi-a făcut un test pentru că voia să plece din ţară. Nici în cazul lui nu se ştie de unde a luat virusul cu această mutaţie.

Această mutaţie a fost identificată pentru prima dată la mijlocul lunii decembrie în Africa de Sud, iar până în prezent a fost depistată în aproape 50 de ţări. Potrivit reprezentanților Organizației Mondiale a Sănătății, este extrem de contagioasă. Deocamdată nu există date care să arate că ar provoca mai multe cazuri grave ori un număr mai mare de decese.

Îngrijorătoare este situaţia şi în ceea ce priveşte răspândirea tulpinii birtanice în România. Doar în acest laborator numărul persoanelor diagnosticate cu această mutaţie a crescut de 6 ori în mai puţin de 2 luni. La nivel naţional sunt acum 272 de cazuri.