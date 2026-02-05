Este una dintre cele mai mari rate din Europa, arată datele centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică și citate într-un raport Salvați Copiii.

„Harta națională a mortalității infantile ne arată că viața nou-născuților prematur sau cu patologii medicale complexe depinde de gradul de dotare a maternității cu aparatură medicală performantă, de distanța până la maternitate și de accesul gravidelor și mamelor la servicii medicale”, a transmis organzizația.

Principalele cauze ale deceselor

România continuă astfel să înregistreze una dintre cele mai mari rate ale mortalității infantile din UE, cu 6,6 decese la 1.000 de nașteri vii, comparativ cu media UE de 3,3 decese la 1.000 de nașteri vii.Cauzele mortalității sunt: dintre cele 952 de decese, 220 au fost cauzate de boli ale aparatului respirator, 208 de anomalii cromozomiale și malformații congenitale și alte 33 de boli infecțioase și parazitare.

Harta județelor cu cea mai mare mortalitate

Județele cu cea mai ridicată rată a deceselor la copiii sub un an:

Mureș – rată a mortalității infantile de 13 la mie;

Ialomița – 12,7 la mie;

Suceava – 10,7 la mie;

Satu Mare – 9,9 la mie;

Botoșani – 9,8 la mie.

Județele cu cea mai mică rată a deceselor la copiii sub un an: