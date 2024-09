Autoritățile, luate din nou pe nepregătite de inundații. Jumătate dintre barajele din țară funcționează fără autorizație

După viitura puternică au casele distruse, animalele moarte și proviziile îngropate în mâl. Nu au pe ce dormi și își amintesc cu groază noaptea de vineri spre sâmbătă când valuri mari s-au revărsat peste ei din întuneric.

Ultima persoană dată dispărută din localitatea Costache Negri a fost găsită fără viață, la 6 km distanță, în localitatea Grivița. Este un bărbat de aproximativ 50 de ani.

O femeie, din Pechea, județul Galați, și-a petrecut ultimele zile în pod împreună cu soțul și caprele salvate din calea apelor. Acum au coborât să vadă casa și a constatat că nu mai au nimic.

Reporter: „Aruncați tot? Saltele, pat?”

Femeie: „Tot, șifoniere, tot, tot, rămânem numai cu pereții!”.

Dar nici casa din chirpici nu va mai rezista după ce s-a îmbibat în apă.

Localnică: „Uitați, pereți care se dărâmă, mie mi-e frică să mai stau aici!”

Pe aceeași stradă pe care viitura a luat o viață, o altă femeie s-a salvat. A rezistat timp de 9 ore prinsa de pervaz. Are 57 de ani și locuiește singură.

Femeie: „Cu un picior afară și cu unul aici și am strigat de la ora 1 până la 9.30 dimineața după ajutor, am strigat la preot, vecinii toți mă încurajau cu lanterne cu ce puteau: ține-ți curajul! La ora 10 au venit pompierii cu o barca și m-au scos”.

Femeia povesteste ca viitura a lovit pentru a treia oara localitatea si cu greu mai gaseste speranta: „Noi în 2013 am fost inundați, am făcut împrumut în bancă, 10 ani de zile am făcut refinanțări, până anul trecut în iunie când să scăpăm și noi de bănci”.

O localitate a fost lovită de trei ori de inundații în ultimii ani

Și campionul la box Cristian Ciocan era acasa cand a venit viitura. A dat dovada de putere și a mers prin apa până la piept să vadă dacă vecinii lui sunt bine.

Reporter: „Cât de mare a venit apa?”

Vecin al campionului: „ Aici a avut 1,80. Am reușit să ieșim de aici, după care m-a urcat Cristi pe gard, și de pe gard pe garaj”.

Acum pugilistul adună ajutoare pentru comuna lui năpăstuită.

Cristian Ciocan, campion la box: „Ne-a lovit a treia oară parcă suntem blestemați aici!”

Reporter: „De ce e nevoie acum urgent?”

Cristian Ciocan: „Paturi. Toata lumea și-a scos paturile și saltele și nu au unde să doarmă”.

Apa a lovit cu putere si calea ferată dintre Galați și Bârlad. Sub șine pământul a fost săpat de șuvoaie. Între localitățile Vameș și Tudor Vladimirescu islazul pe care se aflau mai multe stâne a fost și el măturat de viitură.

Localnic: „Sunt vreo 3-4.000 de oi moarte. Numai unuia i-a luat o mie de oi. Capre, oi, porci, cai”.

Reporter: „Erau stanele acelea pe dreapta?”

Localnic: „Acelea, nu a scapat nimic!”

Inundatiile au făcut prăpăd și în Vaslui

În județul Vaslui a plouat toată noaptea. Peste 200 de case și curți de pe malul Prutului sunt inundate. 300 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele.

Localnică: „De la 3 dimineața am început să scoatem apa și tot nu se duce, vine de pe deal. N-am mai dormit de când a început să plouă”.

Între comunele Slobozia Conachi și Cuza vodă curge pârâul Suhu. O apă liniștită, dar care a lovit cu o putere greu de imaginat numeroase localități din centru județului Galați, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Oamenii au încercat să profite de ziua însorită și să se întoarcă la casele lor pentru a salva ce mai pot, prin gospodării. Au găsit dezastru, totul îngropat în noroi.

Probleme sunt și cu școlile. 40 de unități de învățământ, grădinițe, școli generale și licee în care învață 5 mii de elevi din localitățile sinistrate sunt închise și mâine. Inspectoratul școlar și autoritățile locale caută soluții pentru mutarea claselor, acolo unde curățenia nu este de ajuns, așa ca e foarte probabil ca mulți elevi să nu se întoarcă la cursuri nici miercuri.

Pe de altă parte, astăzi, înaintea ședinței de guvern, premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca Ministerul Administrației și Internelor a început procedurile de instituire a stării de alertă în județele Galați și Vaslui. În acest fel autoritățile locale vor putea demara mai repede reconstrucția caselor, anexelor, podurilor, podețelor și infrastructurii rutiere distruse de aceste inundații.

Urmează încă o noapte în beznă pentru mii de oameni. Multe localități încă nu au fost rebranșate la rețeaua de alimentare cu energie electrică, deși angajații societăților de distribuție au fost din weekend pe teren. Oamenii care au trăit experiența unor astfel de inundații catastrofale și în 2013, și în 2016, se întreabă cum de e posibil să se repete acest coșmar și de ce nu poate fi împiedicată revărsarea apelor, după ploile torențiale care, potrivit specialiștilor, ar trebui să se petreacă o dată la o sută de ani.

Momentul în care un râu distruge digul de protecție, surprins de camere

Momentul în care râul Suhu sfărâmă digul aproape de vărsarea lui în Siret și apa dă navală spre localitatea Independența din Galați a fost surprins de camere. În amonte, făcuse deja prăpăd. Pe o zonă de aproape 60% din suprafața județului Galați au căzut precipitații între 100 și 150 de litri pe metrul pătrat, iar râul Suhu nu a putut prelua acest surplus de apă și s-a revărstat în zona a șapte localități.

În același timp, râul Geru a depășit cu 30 de centimetri cota de pericol iar barajul bălții de pescuit Potârnichea a cedat. Două sute de mii de metri cubi de apă au inundat câmpurile. Alți 90.000 de metri cubi s-au revărsat dintr-o a doua bată de pescuit în zona localității Tudor Vladimirescu. Necazuri a adus și râul Chineja. Localitățile Măstacani și Stoicani au fost inundate de apele lui.

România, lovită de ploi care vin odată la o sută de ani

Ana-Maria Gagiu, purtătoare de cuvânt a Apelor Române: „Toate aceste evenimente s-au produdus din cauza precipitațiilor abundente cumulate cu scurgeri rapide de pe versanți, torenți si pâraie care au condus la viituri, la formarea unor viituri în amonte pe râul Suhu și Geru. Vorbim despre precipitatii care au generat inundatii fulger, cu probabilitate de revenire de cel putin o data la 100 de ani.”

Totuși, filmul evenimentelor parcă este copiat după cel din 2013 - când, aproape aceleași localități din Galați, au fost lovite de inundații, la fel de violente și - la acea vreme - cei responsabili s-au angajat să ia masuri pentru ca nenorocirea să nu se mai repete.

Mihăiță Măncilă, primarul comunei Pechea: „Atâta timp cât nu se fac niște diguri de acumulare a apei că nu vorbim de un singur dig, e posibil sa dispară o parte din comună.”

Planul de prevenire a rămas, se pare, într-un sertar, dacă a existat cu adevărat. Apele Române nu ni l-au putut pune la dispoziție, nici prefectura județului Galați. Ambele instituții au răspuns evaziv, prin purtătorii de cuvânt.

Teodora Diaconiță, purtătoarea de cuvânt a Prefecturii Galați: „Ceea ce s-a facut din 2013 și până în 2024 când vorbim, nu pot să vă spun în acest moment. Au trecut foarte mulți ani și s-au luat măsuri punctual atunci când au avut loc inundatii”.

Măsurile clasice, în asemenea situații sunt decolmatarea albiilor, construirea sau înălțarea unor baraje și diguri de protecție. Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad spune că și-a făcut treaba, însă nu poate oferi informații exacte.

Autoritățile locale spun că în urma cu doar doua saptamani s-au terminat lucrările de decolmatare. Albia raului a fost adâncită, iar malurile au fost lațite. Nu a fost suficient însa pentru cantitatile de apă care au cazut zilele trecute.

Probleme cu sistemul de protecție împotriva inundațiilor

Un audit realizat de Curtea de Conturi arată că, în întreaga țară, sistemul de protecție împotriva inundațiilor nu este complet funcțional. Infrastructura necesară nu este întreținută corespunzător, iar unele investiții, începute chiar cu 30 de ani în urmă, au rămas nefinalizate.

Mai mult de jumătate din cele 2013 baraje existente la nivel național funcționează fără autorizație (809) sau au autorizația de funcționare în condiții de siguranță expirată (221). În cazul digurilor de apărare împotriva inundațiilor nu există nicio autorizație de funcționare în condiții de siguranță.

Mai mult de jumătate din cele 2013 baraje existente la nivel național funcționează fără autorizație ori au autorizația de funcționare în condiții de siguranță expirată.

În cazul digurilor de apărare împotriva inundațiilor nu există nicio autorizație de funcționare în condiții de siguranță. Sistemul duce lipsă de specialiști, dar și de personal cu atribuții de control. Ca urmare, în doar 8 ani, pagubele produse de inundații au fost estimate la aproape 9 miliarde de lei.

