CCR nu poate opri candidatura lui Călin Georgescu doar pentru că gândește altfel sau este anti-occidental | INTERVIU

Afirmația a fost făcută de fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, într-un interviu pentru știrileprotv.ro.

Întrebat dacă CCR ar putea invalida o eventuală candidatură a lui Călin Georgescu la alegerile din mai, ținând cont de precedentul Diana Șoșoacă, Zegrean a spus că “doar poporul este cel care poate decide cine trebuie să fie președinte.”

“Câtă vreme nu a fost interzis printr-o hotărâre judecătorească să candideze, (…) nu poți să-l oprești de la candidatură”, a explicat el.

Augustin Zegrean: “Este o întrebare care și eu mi-am pus-o, și cred că am găsit un răspuns corespunzător și corect la această întrebare. Constituția României are patru articole care trebuie luate în considerare când vorbim despre alegerea președintelui.

În primul rând este articolul 2 din Constituție, care spune că în România, suveranitatea aparține poporului, care o exercită prin organele sale, alese în mod liber, periodic și corect.

Deci, câtă vreme Constituția spune că poporul alege președintele, el trebuie să o facă, nu altcineva, nici alții, nici alte țări, nici alte popoare, nici alte instituții ale lumii. Poporul român este cel care are dreptul, și singura autoritate care poate să aleagă președintele.

Mergem mai departe. Articolul 16 din Constituție spune că poate deține funcția de președinte un cetățean român care are domiciliul în țară. (…) Mai departe, mergem la articolele care vorbim despre alegeri 37, 38 din Constituție și cu o trimitere la 40: poate să candideze la funcția de președinte a României orice cetățean român (...) care are exercițiul drepturilor electorale, care nu a fost pus sub interdicție prin hotărâre judecătorească, care nu este debil sau alienat mintal, pus sub interdicție tot prin hotărâre judecătorească.

Mai este o categorie de persoane care nu pot să candideze- este vorba de cei care nu pot face parte din partide politice, judecătorii, procurorii, judecătorii Curții Constituționale, militari în funcții și așa mai departe.

Deci, dacă o persoană care vrea să candideze nu este sub niciuna din aceste interdicții, nu poate fi oprită de la candidatură. (…)”

“Nu avem o lege care să spună că o persoană care este împotriva Occidentului sau NATO nu poate să candideze”

Augustin Zegrean: “Se vorbește mereu la televizor, în fiecare zi, dacă va fi sau nu va fi oprit de la candidatură domnul acesta Călin Georgescu. El poate fi oprit numai în situația în care încalcă una din prevederile constituționale pe care tocmai le-am citat - că nu are vârsta de 35 de ani, de exemplu. Are. Este cetățean român, și așa mai departe.

Deci faptul că ceea se vorbește în presă, ce vorbesc oamenii, - că este admirator al mișcării legionare sau al mișcării comuniste - sunt lucruri care trebuie dovedite. Câtă vreme nu a fost interzis printr-o hotărâre judecătorească să candideze -pentru că este legionar sau comunist, sau că face propagandă comunist sau propagandă legionară, nu poți să-l oprești de la candidatură.(…)

El nu a fost niciodată - sau încă nu a fost condamnat pentru așa ceva. Nu poți să să-l condamni pe un om, să-l oprești de la candidatură pentru că gândește altfel decât gândirea oficială. Ni se spune că este anti-anti-occidental, anti-NATO. Bun, dar nu avem o lege care să spună că o persoană care este împotriva Occidentului sau a organizației NATO nu poate să candideze. Deci avem libertatea de gândire și de exprimare garantată prin Constituție, nu poți să-l oprești pentru că-și expune gânduri care nu-ți plac ție. Deci singurul care poate alege președintele este poporul, care-și exercită acest drept fundamental prin prevăzut de articolul doi din Constituție”.

