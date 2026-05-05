Înghețul de primăvară a afectat, de asemenea, în mare parte plantațiile de stejar și frasin, întinse pe zeci de hectare și înființate cu fonduri europene.

Kelo Milan, agricultor: „Până în 30 aprilie, partea asta a fost complet verde, dar în 1 mai, venind un îngheț de minus 5 grade, la care punctul de rouă a fost resimțit la 5,9 grade, a înghețat și a fost compromis.”

Cu patru ani în urmă, în Nădlac au fost plantați stejar și frasin, pe 62 de hectare.

Investiția, făcută prin PNRR, e menită să aducă aer curat într-o zonă extrem de circulată, lângă autostrada A1.

Kelo Milan, agricultor: „Gândiți-vă cât de mult ar ajuta 60 de hectare de pădure, care ar ajunge la maturitate, câte noxe ar absorbi, în toată poluarea creată în zona noastră.”

Alexandru Bobcsok, agricultor: „În ultimele două săptămâni, cred că patru sau cinci nopți, ziua era 12–16 grade, iar noaptea era cu zero și în atmosferă se simte chiar și cu minus. Fluctuația de temperatură a fost primul obstacol. Păcat că faci și investești.”

Tot în această zonă există și livezi, pe 70 de hectare. Pomii fructiferi au fost și ei drastic afectați, la începutul acestei luni.

Ștefan Ianecsko, agricultor: „Toate s-au înnegrit, asta e maximul. Într-o săptămână o să pice toate și mai mâncăm prune la anul.”

Fermierii și-ar dori să fie despăgubiți, dar reprezentanții Direcției Agricole Arad spun că, momentan, nu au luat în discuție aceste măsuri.