Vibrația zilei este 7 și o să luăm decizii înțelepte.

Horoscop 25 octombrie 2026 – SCORPION

O reconciliere cu cineva care se cam supărase că a fost nedreptățită, cumva, persoana respectivă, și o să treceți peste orice disensiune ar fi fost.

Răspunsul pe care-l așteptați de multă vreme sosește și o să vă puteți reface viața de cuplu, după o perioadă de neliniști.

Horoscop 25 octombrie 2026 – SĂGETĂTOR

Ați putea face cunoștință cu cineva care și-a anunțat mai demult vizita, dar n-a putut ajunge. Acum, însă, a făcut tot posibilul să vă întâlniți.

Vă invită cineva la un brunch, la o masă festivă și poate dați o fugă în alt oraș, ca să petreceți câteva ore bune într-o companie plăcută.

Horoscop 25 octombrie 2026 – CAPRICORN

Poate chemați niște prieteni pe la voi, că aveți ceva de celebrat: o zi de naștere, o logodnă, faptul că începeți un job nou sau, pur și simplu, vă adunați de drag.

O să scoateți niște bani de la pușculiță ca să vă puteți mișca: mai luați un cadou, mai faceți cinste la un restaurant.

Horoscop 25 octombrie 2026 – VĂRSĂTOR

Întrevedere cu cineva care vrea să vă ofere de lucru și, într-un cadru neoficial, o să vă explice despre ce este vorba. O să vi se pară convenabil. Vă gândiți.

Poate revine cineva dintr-o fostă relație, cu un cuvânt de încheiere sau poate unul de împăcare, mai știi!

Horoscop 25 octombrie 2026 – PEȘTI

E cam agitație la voi în familie, dar o să aveți grijă să detensionați atmosfera și poate ieșiți la plimbare, ajungeți într-o zonă de agrement, să vă destindeți.

Vă invită cineva la o ceremonie, se adună multă lume și o să reactualizați și voi relațiile utile, de suflet, știți voi care.

Horoscop 25 octombrie 2026 – BERBEC

O apariție care vă dă refresh emoțional și o să vă gândiți la viitorul vostru în doi! Simțiți că a sunat momentul în care să aduceți echilibru și stabilitate în viața voastră sentimentală.

Un reviriment în plan sentimental, după o discuție între patru ochi cu ființa iubită, ca să recuperați timpul pierdut.

Horoscop 25 octombrie 2026 – TAUR

Poate ieșiți cu toți ai voștri în oraș dacă n-ați terminat renovarea și curățenia și vă luați și voi o porție de odihnă, ca să puteți continua treaba de mâine-ncolo.

Horoscop 25 octombrie 2026 – GEMENI

Se poate să aveți concurs, spectacol, să vă duceți într-un team building și să parcurgeți diverse probe și jocuri de societate, astfel încât să fie distractiv și antrenant.

O reuniune de familie v-ar ajuta să aflați ce și-ar dori ai voștri să luați cu banii strânși. Poate va fi o decizie unanimă.

Horoscop 25 octombrie 2026 – RAC

O să vă fie mai clar, după o discuție cu partenerul de cuplu, ce e de făcut în viitorul apropiat, pentru că părerile erau diferite și băteați pasul pe loc. Acum se deblochează situația.

Poate le faceți o surpriză copiilor și-i duceți într-un parc de agrement, ca să-și descarce surplusul de energie și să se relaxeze.

Horoscop 25 octombrie 2026 – LEU

E o implicare în diferite manifestări de prin târg și o să adunați în jurul vostru niște oameni care să vă sprijine, ca să coordonați o activitate, un eveniment.

O să dați curs unei invitații la un eveniment monden și o să revedeți oameni care vor reveni în viața voastră după o perioadă de absență.

Horoscop 25 octombrie 2026 – FECIOARĂ

Sunteți dispuși să cheltuiți niște bani ca să mergeți în vizită la niște prieteni sau la rudele din alt oraș, ca să petreceți o după-amiază împreună.

E cineva care așteaptă un semn de viață de la voi și o să vă dați întâlnire, că aveți un răspuns și pare să fie unul bun.

Horoscop 25 octombrie 2026 – BALANȚĂ

Au loc întâlniri, revederi emoționante și o să refaceți ițele nevăzute ale relațiilor care vă fac bine sufletește. Ceva se pierduse pe drum.

Revine cineva care-și dorește să reactivați o relație care n-a mai mers și să vă oferiți o a doua șansă.