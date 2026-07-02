Acțiunea face parte dintr-un control internațional desfășurat în perioada 23 martie – 8 aprilie, care a scos la iveală că, la nivel global, doar unul din cinci influenceri marchează corect postările comerciale, transmite news.ro.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a analizat activitatea a zece influenceri din România în cadrul acțiunii „Sweep”, coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția Consumatorilor (ICPEN), la care au participat 20 de autorități din întreaga lume. Rezultatele, anunțate joi, arată că toți cei zece influenceri verificați publicau conținut comercial, însă transparența a lăsat de dorit.

„Postările care reprezentau publicitate sau colaborări comerciale nu erau marcate în mod constant, iar, în numeroase situații, mențiunile privind caracterul comercial al conținutului au fost insuficient evidențiate, putând trece cu ușurință neobservate de către consumatori”, au transmis reprezentanții ANPC.

Inteligența artificială, nelipsită din conținutul digital

La nivel mondial, acțiunea de monitorizare a vizat 228 de influenceri. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din cinci marca în mod corespunzător postările plătite sau colaborările cu branduri.

Un alt aspect semnalat de autoritatea de control este cel legat de inteligența artificială. Potrivit constatărilor ANPC, 70% dintre influencerii care au folosit conținut generat sau modificat cu ajutorul AI nu au informat publicul cu privire la utilizarea acestor tehnologii, „diminuând nivelul de transparență necesar unei informări corecte”.

Un semnal de alarmă pentru încrederea publicului

„Într-o economie digitală în care recomandările influencerilor pot influența decisiv comportamentul de consum, transparența nu reprezintă doar o bună practică, ci o condiție esențială pentru protejarea intereselor consumatorilor. Comunitățile online se formează pe încrederea publicului, iar aceasta presupune autenticitate și transparență în comunicare”, au concluzionat reprezentanții ANPC.