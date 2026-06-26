Brooke George, din Gravesend, Kent, a fost inculpată în legătură cu înjunghierea unui bărbat cu care se afla într-o relație, după ce cei doi s-au cunoscut online, a transmis grupul de advocacy Detained in Dubai, scrie BBC.

Organizația susține că aceasta a declarat că a apucat un cuțit în legitimă apărare, în timpul unui atac violent comis de partenerul său în Emiratele Arabe Unite. Grupul a cerut eliberarea ei pe cauțiune și tratarea cazului ca un incident de violență domestică.

Ministerul britanic de Externe a precizat că oferă sprijin unei femei britanice reținute în Emiratele Arabe Unite și familiei acesteia. Tânăra a fost arestată în primele ore ale zilei de 22 iunie și acuzată de omor cu premeditare.

Dacă va fi găsită vinovată, aceasta riscă pedeapsa cu moartea conform legislației din Emiratele Arabe Unite.

În timp ce se află în detenție la secția de poliție Bur Dubai, aceasta a susținut că a fost forțată să se dezbrace în fața unor ofițeri bărbați, fără prezența unei femei polițist, fapt pe care l-a descris drept „profund umilitor și traumatizant”, potrivit Detained in Dubai.

Partenerul tinerei ar fi devenit tot mai abuziv

La prima sa vizită în Dubai, George descrisese experiența ca fiind „cea mai frumoasă perioadă din viața mea”. Însă, potrivit Radei Stirling, director executiv al Detained in Dubai, relația ar fi devenit abuzivă la a doua lor vizită în orașul din Golf.

Stirling a declarat că fata susține că partenerul său a devenit „din ce în ce mai controlator și abuziv” și că încerca să părăsească Dubaiul după ce acesta ar fi lovit-o, i-ar fi reținut pașaportul și ar fi agresat-o din nou în apartament.

Ea a afirmat că „se temea pentru viața ei și, apucând un cuțit de bucătărie aflat la îndemână, a acționat în legitimă apărare”, a adăugat Stirling.

Într-un comunicat, mama acesteia, Thereza George, a declarat: „După ce Brooke s-a întors pentru a doua oară în Dubai, dinamica dintre ei s-a schimbat clar. În ziua dinaintea incidentului, nu părea eaînsăși. Era mai tăcută și nu mai era veselă ca de obicei, dar nu mi-a spus de ce. În acea seară au mers la un bar din Dubai. Când am vorbit cu Brooke imediat după incident, era absolut îngrozită. Nu mi-am văzut niciodată fiica atât de speriată. Plângea necontrolat. Am văzut că unul dintre ochi era foarte umflat și începea să se închidă.”

Ea a adăugat că este „profund îngrijorată” pentru siguranța fiicei sale.

„Fiica mea din acea seară era complet îngrozită”, a spus ea. „Cred cu tărie că încerca disperat să se întoarcă acasă și să scape de ceea ce i se întâmplase.”

Îngrijorările lor au fost alimentate de schimbarea inexplicabilă a comportamentului lui, biletul doar dus, ședința foto profesională în costum de baie organizată în prima vizită, presupusa reținere a pașaportului, faptul că Brooke le spunea prietenilor că ‘lucrurile nu sunt în regulă’ și teama tot mai mare că trebuie să fugă.”

Drepturi legale

Detained in Dubai susține că tânăra nu a avut acces la ambasadă și a fost nevoită să dea declarații fără prezența unui avocat. Cazul „ridică serioase îngrijorări privind violența împotriva femeilor, dreptul la autoapărare, procesul echitabil și tratamentul cetățenilor britanici reținuți în străinătate”, a declarat Stirling.

Ea a adăugat: „Cerem eliberarea pe cauțiune a lui Brooke până la finalizarea anchetei. Emiratele Arabe Unite au un istoric bine documentat de incriminare și revictimizare a femeilor care raportează violență.”

Organizația a cerut ca fata să beneficieze de „protecție, îngrijire medicală adecvată, reprezentare legală și asistență consulară britanică imediată pe durata anchetei”.