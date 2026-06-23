El este suspectat de uzurpare de calităţi oficiale. Bărbatul s-a mai aflat în atenţia anchetatorilor anul trecut, când au avut loc percheziţii la influenceri care l-au sprijinit pe Călin Georgescu. Atunci, el a fost amendat după ce a ieşit în faţa casei cu o armă de airsoft cu lunetă.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara – Biroul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, au pus în executare, marţi, un mandat de percheziţie domiciliară într-o cauză penală în care se fac cercetări faţă de un bărbat de 32 de ani, bănuit de uzurpare de calităţi oficiale.

”În fapt, poliţiştii s-au sesizat din oficiu după identificarea, în mediul online, a unor materiale video publicate pe o platformă de socializare, în care bărbatul s-ar fi prezentat în mod necorespunzător ca reprezentant al unor instituţii ale statului şi ar fi desfăşurat activităţi specifice unor autorităţi de control, inducând în eroare reprezentanţii unor societăţi comerciale”, a arătat IPJ Timiş.

Cine este Alin Borcan

Alin Borcan, cunoscut ca „influencer al lui Călin Georgescu” sau „regele TikTok-ului”, s-a filmat îmbrăcat similar lui Cristian Popescu Piedone, fost şef al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), şi a intrat într-un magazin, unde a pretins că face un control, luând la întrebări vânzătoarele. Ulterior, el a postat imaginile video pe TikTok.

În urma percheziţiei, au fost administrate mijloace de probă relevante pentru cauză. Totodată, bărbatul a fost dus la sediul poliţiei în vederea audierii.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi a împrejurărilor în care au fost comise faptele, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Un personaj controversat în mediul online

Alin Borcan a mai fost implicat în controverse, după ce s-a filmat când a agresat o femeie pe stradă.

În martie 2025, au avut loc 17 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Botoşani, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Maramureş, Mureş şi Timiş, la locuinţele unor persoane fizice, într-un dosar penal în care se desfăşoară urmărirea penală pentru coruperea alegătorilor. Surse apropiate anchetei afirmau că erau vizaţi inclusiv influenceri care au făcut campanie pentru Călin Georgescu.

Atunci, Alin Borcan a ieşit în faţa casei pe jumătate dezbrăcat, cu o armă cu lunetă, şi le-a spus jurnaliştilor că ”au venit nişte hoţi cu cagule” la el în casă şi ”l-au căutat pe domnul Georgescu la mine în sertare”. Poliţiştii au stabilit că arma era de airsoft şi l-au amendat cu 5.000 de lei.