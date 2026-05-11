Incident ”extrem de grav”, descoperit la primăria lui Piedone: ”O încălcare a normelor privind protecția datelor personale”

Această platformă, care este administrată de Primăria Sectorului 5, ar fi utilizată în prezent pentru programările online ale cetățenilor.

USR susține că problema descoperită ”este extrem de gravă”.

”Prin simpla introducere a unei adrese de e-mail utilizate anterior pentru o programare în sistem, platforma completează automat formularul cu datele personale asociate acelui cont, fără existența unui mecanism real de verificare a identității utilizatorului. În aceste condiții, pot fi accesate neautorizat informații sensibile precum: nume și prenume, CNP, număr de telefon şi alte date personale introduse în platformă.”, se arată în mesajul USR.

USR Sector 5 a transmis deja sesizări oficiale către: Primăria Sectorului 5 şi către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, solicitând verificarea urgentă a situației, remedierea imediată a vulnerabilității și clarificări privind măsurile de securitate implementate pentru protejarea datelor cetățenilor.

”Incidentul este cu atât mai grav cu cât vine după scandalul major din 2024, când datele furate de la Primăria Sectorului 5 au fost scoase la vânzare de hackeri, fiind afectate aproximativ 200.000 de persoane, alături de alte sisteme conectate inclusiv la infrastructuri ale Ministerului Afacerilor Interne”, se arată în comunicat.

„Este revoltător că, după scandalul uriaș de acum doi ani, Primăria Sectorului 5 continuă să trateze superficial securitatea datelor cetățenilor. Vorbim despre informații extrem de sensibile, iar administrația condusă de primarul Piedone pare că nu a învățat nimic din incidentele anterioare. Cetățenii Sectorului 5 trebuie să știe că datele lor personale sunt din nou expuse din cauza unor vulnerabilități care puteau și trebuiau prevenite”, afirmă și Mihai Ionescu, consilier local USR Sector 5.

În replică, Primăria Sectorului 5 a transmis pentru Știrile Pro TV că aceste acuzații, formulate de USR, sunt false, fără să ofere și alte detalii.