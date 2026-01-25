Asta spun analiștii de piață despre tiparul de consum modificat substanțial sub impactul inflației.

Comparativ cu ianuarie 2025, majoritatea românilor își planifică atent achizițiile și pun în coș aproape același tip de produse la fiecare aprovizionare.

După un an de creșteri constante ale prețurilor, tot mai mulți cumpărători merg în magazine cu lista scrisă de acasă. Știu deja ce vor pune în coș.

Cumpărător: „Da, nu mai cumpăr doar orice. Acum, că suntem numai noi doi, ne ținem de lista noastră."

Corespondent PRO TV: „Ouăle sunt printre alimentele în achiziția cărora românii investesc destul de multă atenție. Mă refer la sursă, categorie, sortiment, preț. Cu banii dați pe cel mai scump ou din gamă, cumperi două din cele mai ieftine și-ți mai și rămân bani. Bugetul unei familii numeroase variază cu o sută de lei doar în funcție de ce ouă mănâncă. Valoarea coșului de cumpărături este media tuturor achizițiilor de produse alimentare până la mijlocul lunii. În prezent, este de 90 de lei, cu 10 lei mai mare decât în ianuarie 2025”.

Mihai Lazăr, reprezentantul unei comoanii: „Produsele „de poftă” și scumpe sunt cumpărate mai rar în această perioadă. Românii păstrează afinitatea pentru brand, dar se orientează spre partea de discount. Deci este posibil să schimbe produsul, dar nu neapărat brandul”.

Față de anul trecut, ponderea produselor la ofertă din coșuri a crescut cu 5%. Aici intră promoțiile, dar și cele cu termen scurt de valabilitate.

Cumpărător: „Trebuie să fim mult mai atenți, că s-au schimbat multe."

În București și Dobrogea apare cel mai frecvent „coșul de rutină”, cu apă și pâine, lactate și mezeluri, ouă, ceai și cafea.

În Muntenia și Oltenia, coșul este „pentru gătit acasă” și conține preponderent carne, legume, paste și orez.

În Moldova, coșul are produse „smart value” – pachete economice cu preț mic la bucată, produse la ofertă, luate prin rotație, inclusiv cu vânzare accelerată și conserve.

La nivel național, a crescut și ponderea materiilor prime în achizițiile săptămânale, ceea ce înseamnă că tind să gătească acasă și românii care merg de obicei la restaurant.

