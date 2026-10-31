Victima va fi supusă unei intervenții chirurgicale, însă viața nu îi este pusă în pericol.

Incidentul a avut loc vineri după-amiază. În jurul orei 13:05, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Dragomirești au fost sesizați prin numărul de urgență 112 că un minor de 1 an a fost agresat cu un cuțit de către un alt minor, de 3 ani, arată news.ro.

„Din verificările efectuate, polițiștii au constatat faptul că minorii s-ar fi aflat în grija unei tinere, de 15 ani (sora minorului de 3 ani), într-o locuință din comuna Mănești, iar pe fondul neatenției acesteia, minorul de 3 ani ar fi agresat fizic minorul de 1 an. În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență domestică, întrucât între cei doi minori există grad de rudenie de unchi-nepot”, informează, sâmbătă, oficialii Poliției județene Dâmbovița.

Copilul de un an a fost lovit în zona capului. Viața nu i-a fost pusă în pericol, însă are nevoie de intervenție chirurgicală, au declarat pentru News.ro surse judiciare.

În urma incidentului, poliția a anunțat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.