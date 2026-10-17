Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru a monitoriza situația. Avioanele se aflau în serviciul de luptă de Poliție Aeriană Întărită.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 01.54 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 02.30”, a transmis MApN.