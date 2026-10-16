Zacharia a avut un început dificil în această funcție. Prima sa conferință de presă, susținută marți, a fost criticată pe scară largă. De asemenea, aceasta a fost vizată de întrebări privind calificările sale juridice, după ce a recunoscut că nu a promovat examenul de admitere în baroul avocaților, notează The Guardian.

Publicația britanică a solicitat un punct de vedere de la Casa Albă. The New York Times a relatat că Zacharia a fost demisă, în timp ce Fox News a scris că aceasta „se retrage din funcție”.

Zacharia, care și-a petrecut o mare parte a carierei ca analist politic conservator și în funcții din domeniul comunicării, a primit oferta de a deveni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe pe 9 octombrie.