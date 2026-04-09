De la revenirea la putere, în ianuarie 2025, Trump a pus sub semnul întrebării angajamentul Washingtonului față de NATO, a amenințat cu anexarea Groenlandei și Canadei, a impus tarife aliaților și a lansat un război cu Iranul la care țările europene au refuzat să participe.

Doar 12% dintre persoanele chestionate în martie în Polonia, Spania, Belgia, Franța, Germania și Italia consideră America un aliat apropiat, în timp ce 36% o văd drept o amenințare. Prin comparație, China a fost percepută ca o amenințare de 29% dintre respondenții din cele șase țări.

La nivel național, amenințarea venită dinspre Washington a depășit-o pe cea atribuită Beijingului în patru țări, doar respondenții din Franța și Polonia considerând China o amenințare mai mare.

Semnalând o înăsprire a percepțiilor față de SUA, sondajul indică și o contradicție tot mai profundă în centrul politicii europene de securitate. Alegătorii vor ca Europa să fie mai bine înarmată și mai autonomă, pe măsură ce încrederea în SUA scade, însă apetitul lor scade dacă apărarea presupune sacrificii personale, bugete mai mari sau sprijin nelimitat pentru Ucraina.

Rusia este văzută clar drept adversar — 70% dintre toți respondenții au considerat-o o amenințare.

Sondajul European Pulse, realizat de Cluster17 pentru POLITICO și beBartlet, a inclus 6.698 de europeni din Spania, Germania, Franța, Italia, Polonia și Belgia, în perioada 13-21 martie.

Locuitorii Spaniei au avut cea mai negativă opinie despre Statele Unite, 51% afirmând că Washingtonul reprezintă o amenințare pentru Europa, cel mai ridicat procent dintre toate țările analizate. Madridul s-a aflat în prima linie a opoziției față de războiul lansat de Trump în februarie împotriva Iranului și a fost criticat de președintele american pentru cheltuielile reduse de apărare.

În Italia, 46% au spus că SUA reprezintă o amenințare, opinie împărtășită de 42% dintre belgieni, 37% dintre francezi și 30% dintre germani.

Polonia, care se învecinează cu Rusia și vede alianța cu SUA drept principala garanție de securitate, a fost excepția: doar 13% dintre respondenți au spus că Statele Unite reprezintă un risc.

Sondajul a arătat și susținere pentru o autonomie strategică mai mare.

În cele șase țări, 76% dintre respondenți au spus că ar susține trimiterea armatei țării lor pentru a apăra un aliat NATO în cazul unui atac. Sprijinul crește la 81% atunci când scenariul presupune apărarea unui alt stat membru al Uniunii Europene.