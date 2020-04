În Mureș s-a născut un miel cu cinci picioare: ”E ceva supranatural”

O oaie i-a făcut o surpriză imensă unui fermier din Gâmbuț, judeţul Mureş. Aceasta a fătat un miel cu cinci picioare.

Dacă inițial vestea i-a şocat pe proprietari, acum s-au obișnuit cu mica ciudățenie. Animalul se dezvoltă normal și aleargă pe pajiști la fel ca ceilalți miei.

Proprietar: ”Unu, doi, trei, patru, cinci! Asta e roata de rezervă!”.

Mielul cu cinci picioare s-a născut în ferma familiei Ludușan. Fermierul își amintește și acum momentul când ciobanul i-a adus micul animal, care în loc de două picioare în față, avea trei. Șocat, și-a dat seama, că are în fermă un miel mai neobișnuit.

Cioban: ”Cu patru urechi, două capete a văzut, dar cu cinci picioare, nu”.

Citește și Oamenii întreabă dacă pot ieși să cumpere miel de Paște. Care e răspunsul oficial al Poliției Române

Oamenii au apelat la veterinar, însă acesta le-a explicat că fenomenul este cauzat de o mutație genetică și că piciorul se poate înlătură chirurgical.

Viorel Ludușan, proprietarul fermei: ”L-o fătat oaia și am văzut că are în loc de patru, cinci. Așa a vrut Dumnezeu, ce să facem? A vrut să-l taie medicul veterinar, am zis că dacă nu-l deranjează lăsăm, dar se dezvoltă normal. E roata de rezervă. Cum mașina are patru roți și o roată de rezervă”.

Localnicii cred că e un semn

Pentru că animalul se descurcă bine și nu pare să aibă probleme, fermierul a decis să nu-l opereze. Localnicii din sat sunt uimiți de fenomenul mai puțin obișnuit.

Localnic: ”Este un semn, medicii veterinari vor spune mai multe despre această malformație, dar după știința mea, în zona aceasta nu s-a întâmplat așa ceva”

Localnic: ”E ceva suspect, supranatural, nu am mai auzit”.

Localnic: ”Doamne ferește”.

Stăpânii animalului spun că acesta se simte foarte bine. Are în meniu porumb și lucernă și aleargă cât e ziua de lungă pe pajiști.