Cum petrec Paștele românii aflați departe de casă. "Voiam să ne vedem familia, după un an de zile"

Oricât de mare ar fi dorul, nu venim acasă de Paşte, pentru a ne putea reîntâlni sănătoşi, mai târziu! Este mesajul pe care unii români din diaspora, îl transmit celor dragi, aflaţi la mii de kilometri distanţă.

Nu le este uşor, dar vor să îşi protejeze familiile rămase acasă. Învaţă în schimb, la telefon, reţete de cozonac, sau de drob şi se aprovizionează din magazinele româneşti, din străinătate.

Cosmin, Bruxelles: "Noi, sărbătorile o să le petrecem acasă, în Belgia. Am decis să nu mergem acasă, la părinţi. Vrem să îi protejăm şi pe ei şi pe noi."

Valerica, Danemarca: "Suntem siguri că alegerea de a sta acasă, de a păstra distanţa zilele astea, este cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru noi şi pentru cei dragi."

În ultimele zece zile, numărul celor care au intrat în ţară a început să scadă. Dacă pe 31 martie, 14.500 de cetăţeni romani şi străini au trecut prin punctele de frontieră, pe 6 aprilie avem 12.300, iar pe 9 aprilie, 10.700. În aceeaşi perioadă a anului trecut, adică cu zece zile înainte de Paştele ortodox, cifrele sunt şi de 10 ori mai mari. Până la 78.000 de oameni au trecut graniţele atunci."

Dintr-un oraş din Danemarca, Valerica îşi aminteşte, cu dor, de gustul cozonacilor mamei ei. Ar fi vrut să îşi petreacă Paştele împreună, cu părinţii, la Buzău.

Valerica: "Cel mai rău îmi pare rău că copilul meu are 2 ani şi jumătate şi pierde tradiţia asta, că aici nu se întâmplă ca acasă, în România. Cred că o să mă încumet să frământ un cozonac, cel mult. Se întâmplă ca eu să frământ şi eu o întreb pe mami: 'Ce am uitat? Că nu se prinde'. Aşa că reţeta e tot a mamei."

La Buzău, tatăl Valericai recunoaşte că îi este greu. Este primul an în care familia nu se vă aşează împreună la masă.

Tatăl Valericăi: "Primul lucru când s-a întâmplat de a început cu pandemia aceasta, exact acolo m-am gândit că o să oprească tot şi o să anuleze, dar sunt mulţumit că sunt sănătoşi, noi bine."

De 5 ani, Ionuţ Matei locuieşte în Anglia. Părinţii sunt acasă, în Bucureşti şi ar fi trebuit să vină la el, de Paşte. Le-a anulat vacanţa fără să ezite o secundă. Ambii au peste 75 de ani şi nu vrea să îi expună niciunui risc.

Ionuţ Matei: "Vreau să ştiu că sunt ok, nu cred că ei înţeleg ce se întâmplă şi nu sunt prea cuminţi. Voiam să gătesc pentru ei, să le fac masa de Paşte, cu tot cu drob, cu ouă roşii. Reţeta o am de la mama, am învăţat să fac pas cu pas."

Din Bruxelles, Cosmin le explică părinţilor aflaţi în Craiova de ce anul acesta lucrurile vor sta cu totul altfel.

Aflaţi în Danemarca de doi ani, Sebi şi soţia lui şi-au anulat biletele de avion către casă. Acum, de Paşte, bunicii

Sebi: "Voiam să ne vedem familia după un an de zile. Cum e pericol, nu mergem, e mai bine aşa."

Despre responsabilitatea pe care o avem fiecare dintre de noi, chiar dacă dorul de casă este mare, a vorbit şi duhovnicul Majestăţii Sale Regele Mihai, părintele Adrian Diaconu, care slujeşte în parohiile din Geneva şi Lausanne.

Părintele Adrian Diaconu: ''Ne apropiem de Sărbătorile Pascale şi, cu siguranţă, cea mai mare parte a românilor care s-au stabilit aici şi ar fi dorit să se întoarcă în ţară cu acest prilej, fie ei rezidenţi studenţi sau muncitori sezonieri. Dată fiind situaţia specială de izolare sau măsurile de carantinare din România pentru cei ce vin de afară, mulţi au renunţat să facă această călătorie. Eu însumi am renunţat să vin cu soţia de Paşte în România şi le recomand tuturor, cu căldură, să renunţe la această deplasare mai ales în această situaţie critică mai ales pt binele lor şi a celor de acasă. Dacă izolarea de ceilalţi îndeamnă la interiorizare, atunci vă doresc să aveţi parte de un Paște luminos, pe care să-l trăiţi în interiorul vostru, ca pe o netrecătoare bucurie a Învierii."