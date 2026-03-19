”ANPC îndrumă consumatorii, în calitate de pasageri aerieni, să manifeste prudenţă şi să se informeze corespunzător înainte de efectuarea călătoriilor sau achiziţionarea pachetelor de vacanţă, în contextul actual marcat de evoluţii geopolitice care pot genera perturbări ale traficului aerian”, au transmis, joi, reprezentanţii ANPC.

Care sunt situațiile excepționale

Ei au reamintit că Regulamentul (CE) nr. 261/2004 stabileşte normele privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare, anulării, întârzierilor semnificative ale zborurilor. Acest regulament se aplică tuturor zborurilor care decolează de pe aeroporturi din Uniunea Europeană, indiferent de operatorul aerian, şi zborurilor către Uniunea Europeană operate de transportatori aerieni din state membre.

”În anumite situaţii, anulările şi întârzierile pot fi încadrate drept împrejurări extraordinare, caz în care transportatorii aerieni pot fi exoneraţi de plata compensaţiilor financiare, dacă demonstrează că evenimentele nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor rezonabile, conform art. 5 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Cu toate acestea, pasagerii îşi păstrează celelalte drepturi prevăzute de regulament, respectiv dreptul la informare, la asistenţă pe durata aşteptării, precum şi opţiunea între rambursarea contravalorii biletului sau redirecţionarea către destinaţia finală”, au transmis reprezentanţii ANPC.

Ei au explicat că împrejurările extraordinare pot surveni, în special, în următoarele situaţii: instabilitate politică, condiţii meteorologice incompatibile cu desfăşurarea zborului în condiţii de siguranţă, riscuri legate de securitate, deficienţe neprevăzute care pot afecta siguranţa zborului, greve care perturbă operaţiunile operatorului aerian.

ANPC a explicat că, dacă anularea este cauzată de împrejurări extraordinare, ”transportatorii aerieni pot fi exoneraţi de obligaţia de a plăti compensaţiile financiare, cu condiţia să demonstreze că perturbarea a fost determinată direct de aceste circumstanţe şi că au fost luate toate măsurile rezonabile pentru evitarea situaţiei”.

Ce drepturi au totuși pasagerii

În aceste condiţii, dacă un pasager se află în aeroport sau în tranzit, are dreptul la asistenţă (hrană, cazare dacă este necesar, transport între aeroport şi locul de cazare) şi la informare.

Totodată, pentru zborurile operate de companii din state terţe către Uniunea Europeană, drepturile pasagerilor sunt stabilite în conformitate cu legislaţia aplicabilă statului respectiv sau condiţiile contractuale ale transportatorului aerian.