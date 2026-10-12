Imagini cu șobolani filmați pe un trotuar din București, distribuite online. Ce explicații dă Primăria Capitalei | VIDEO

„Cine zice că Bucureştiul nu are viaţă de noapte?", este textul care însoţeşte un video cu peste 10 şobolani filmaţi pe trotuar, în zona Sf. Vineri, din centrul Capitalei, pe pagina de Facebook Bukureştiul.

Primăria Capitalei a transmis, la solicitarea Bucureşti.ro, că în zonă au fost înregistrate trei reclamaţii şi o autosesizare, din februarie până în iulie 2026, scrie News.ro.

Filmarea a strâns mii de vizularizări și sute de comentarii, majoritatea ironice sau care reclamă că şi în alte zone din Capitală este la fel sau că rozătoarele ies şi ziua pe străzi, nu doar noaptea. PMB şi Compania Municipală Eco-Igienizare Bucureşti SA susţin că simpla aplicare a raticidelor nu este suficientă, dacă rozătoarele continuă să găsească hrană şi adăpost.

Explicațiile primăriei

În răspunsul transmis Bucureşti.ro, Primăria Capitalei precizează: „În zona menţionată au fost înregistrate la Dispeceratul CMEIB S.A. trei reclamaţii privind prezenţa şobolanilor, în lunile februarie, martie şi mai, precum şi o autosesizare în luna iulie. În toate aceste cazuri, echipele companiei au efectuat verificări şi au intervenit punctual pentru inspectarea staţiilor PVC cu raticid. Au fost luate măsuri pentru completarea sau înlocuirea raticidului şi, în funcţie de configuraţia perimetrului, pentru suplimentarea numărului de staţii de intoxicare".

Conform Primăriei, în urma controalelor efectuate în luna mai a acestui an, în zona Bd. I.C. Brătianu, Bd. Coposu şi Piaţa Sfânta Vineri, au fost găsite resturi menajere aruncate pe spaţiile verzi şi pe trotuare, coşuri de gunoi deteriorate sau supraîncărcate, recipiente cu hrană şi apă pentru pisici sau păsări, amplasate în zona blocurilor de locuinţe.