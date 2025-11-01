Harta poluării din Marea Neagră. Urmele deversări de petrol și combustibili se văd chiar și din satelit

01-11-2025 | 07:49
De Ziua Internațională a Mării Negre, un semnal de alarmă vine din spațiu. Imagini captate de sateliți arată peste 220 de deversări de petrol și combustibili în apele noastre teritoriale, doar în ultimii trei ani.

Peste 1.300 de kilometri pătrați de mare au fost acoperiți de pete toxice – inclusiv în zone protejate, unde viața marină ar trebui să fie în siguranță.

Pe harta realizată de Greenpeace, cele mai multe pete de poluare apar de-a lungul rutelor comerciale ale navelor maritime.

Alin Tănase, coordonator Greenpeace: „În principal vorbim de apa de santină, deversări de la nave contaminată cu combustibil și diverse uleiuri și lubrifianți care încă e deversată în mare.”

Stelică Hagi, directorul ABADL Constanța: „Nu toate navele răspund la obligațiile de respectare a condițiilor de mediu. Acesta este fenomenul nostru caracteristic.”

Dar vinovate nu sunt doar navele. Cercetătorii arată că și fluviul Dunărea contribuie.

Dan Vasiliu, directorul GeoEcoMar Constanța: „Aceste pete de hidrocarburi sunt pe direcția de deplasare a apelor Dunării.”

Substanțele poluante aduse de Dunăre până în Marea Neagră pun în pericol numeroase zone protejate de pe litoralul românesc, avertizează specialiștii.

Alin Tănase, coordonator Greenpeace: „Pot provoca mortalitate imediată sau boli cronice peștilor sau păsărilor. De asemenea, acești biocontaminanți se pot acumula în țesuturile peștilor și ulterior pot urca pe lanțul trofic, afectând sănătatea populației.”

Harta poluării din Marea Neagră

Greenpeace a identificat și 11 zone de poluare care pot fi legate de infrastructura platformelor petroliere și de gaze. Analiza organizației de mediu se bazează pe date furnizate de sateliți, care au supravegheat Marea Neagră timp de trei ani.

Urmele aproape drepte arată deversări provenite de la nave aflate în mișcare, de-a lungul principalelor coridoare de navigație spre și dinspre strâmtoarea Bosfor. În schimb, petele ondulate, care urmează direcția vântului și a curenților, sunt observate în apropierea infrastructurii petroliere și de gaze. Organizația semnalează, totodată, o concentrare alarmantă a acestor deversări în zone protejate, precum Delta Dunării și „Lobul sudic al Câmpului de Phyllophora al lui Zernov”.

„Petele de petrol sunt adesea subestimate și nu primesc foarte multă atenție. Cu toate acestea, deversarea apei uzate și contaminate cu combustibil de navă și lubrifianți, este încă o practică standard, din nefericire. Se întâmplă în mod regulat și urmează rutele principale ale navelor din regiune către și dinspre strâmtoarea Bosfor. O noutate este detectarea unor scurgeri a căror potențială sursă este infrastructura petrolieră și de gaze. Astfel de cazuri de poluare sunt rar raportate în statisticile oficiale”, a declarat Alin Tănase, Coordonator de Campanie la Greenpeace România.

Specialiștii avertizează că aceste deversări afectează calitatea apei, perturbă lanțul trofic și amenință fauna marină, efectele putând fi atât locale, cât și cumulative. Harta realizată va fi folosită pentru a prezenta autorităților o imagine cât mai precisă a situației din Marea Neagră și pentru a solicita aplicarea unor măsuri concrete de protejare a mediului marin.

Ce se observă din satelit pe Marea Neagră. „Pot urca pe lanțul trofic, afectând sănătatea populației”

