Guvernul Tusk a obținut votul de încredere din partea Parlamentului Poloniei, după eșecul din alegerile prezidențiale

Guvernul a obţinut 243 de voturi, iar alţi 210 au refuzat să-i acorde încrederea în acest vot cu majoritate simplă.

Acest vot a fost convocat de către premierul Donald Tusk după ce naţionalistul Karol Nawrocki a obţinut o vixtorie în alegerile prezidenţiale la 1 iunie.

✔️???????? The Polish government survived a vote of confidence in parliament earlier today, as Prime Minister Donald Tusk sought to reassert his authority after the defeat of a key ally in the recent presidential election.

????️ Lawmakers voted 243-210 in favor of the government in the… pic.twitter.com/3fLEa6RqW0